İsrail'de binlerce kişi sokaklara döküldü: Her gün Netanyahu'nun Rus ruleti

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 331. gününde sürüyor.

İsrail'de binlerce kişi hükümet karşıtı protesto gösterisinde bir araya geldi. Gazze Şeridi'nde bugün 6 esirin daha cansız bedeninin bulunmasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetine öfke artarken, İsrailliler ateşkes ve esir takası anlaşması talebiyle sokaklara döküldü. "Her gün Netanyahu'nun Rus ruleti. Hepsi ölene kadar bu oyunu oynayacak. Ama biz buna izin vermeyeceğiz" sloganları atan İsrailliler, Netanyahu'nun anlaşmaya yanaşmamasına tepki gösterdi.

Başkentteki Ayalon otoyolunu trafiğe kapatan binlerce kişi, Netanyahu'nun ateşkes anlaşmasını kabul etmesi için sloganlar atarken, polis gösteriyi dağıtmak için tazyikli su kullandı. Çok sayıda gösterici otoyolda ateş yaktı.

Öte yandan, Başbakan Netanyahu'nun Kudüs'teki konutu önünde de protesto gösterileri düzenlenirken, ateşkes anlaşmasını kabul etmesi için çağrılar yapıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 331 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte gerçekleştirdiği 3 katliamda 47 kişinin öldüğü, 94 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 40 bin 738'e, yaralı sayısının da 94 bin 154'4 yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen hükümet karşıtı protesto gösterisinde binlerce kişi Başbakan Binyamin Netanyahu'ya tepki gösterirken, "Her gün Netanyahu'nun Rus ruleti. Biz buna izin vermeyeceğiz" sloganları atıldı.

Lübnan Hizbullah'ı, İsrail'in kuzeyinde bir bina ile 4 askeri mevziyi vurduğunu duyurdu.

Hamas, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde ölü bulduğu İsrailli 6 esirin, İsrail bombardımanı sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bir evi topçu atışlarıyla bombalaması sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ülkenin en büyük işçi sendikasının "Gazze'de anlaşma" talebiyle genel grev çağrısına katılanların maaşlarının kesileceği tehdidinde bulunarak işçileri işe gitmeye çağırdı.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Hali kentinde bir evi kuşattığı ve içindeki bir Filistinliyi ateş açarak öldürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta ve kuzey bölgelerine düzenlediği saldırılarda 10 Filistinli hayatını kaybetti.

Katar, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde devam eden saldırılarını kınadı.

İsrail'in en büyük işçi sendikası Hisdatrut, Gazze Şeridi'nde İsrailli 6 esirin cesedine ulaşılmasının ardından hükümetin ateşkes ve esir takası anlaşması konusundaki isteksizliğini eleştirerek "2 Eylül Pazartesi günü ülke çapında genel greve gideceğini" duyurdu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda 6 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail askerlerinin 28 Ağustos'tan bu yana saldırılarını sürdürdüğü işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kenti Valisi Kemal Ebu Rubb, Cenin Hastanesi'nde hastaların günlerdir gıda ve ilaçtan yoksun olduğunu söyledi.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentinde 2 Filistinliyi öldürdü.

İsrail'in ağustos ayında işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 78 ev ve tesisi yıktığı, 74 ev ve tesisin yıkımı için tebligat gönderdiği ve 206 mülke saldırarak zarar verdiği belirtildi.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Gazze'de ateşkese yönelik müzakerelerin durmaması çağrısında bulundu

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 47 kişiyi öldürdüğü, 94 kişiyi de yaraladığı bildirildi

İşgal altındaki Batı Şeria'da 2015 yılında Filistinli Devabişe ailesine mensup biri bebek 3 kişiyi yakarak öldüren, Filistinlilerin topraklarını gasbeden fanatik İsrailli Amiram Ben-Uliel'in "insani gerekçelerden ötürü" hücre hapsinden çıkartılacağı bildirildi

Cenin Belediyesi, İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine düzenlediği baskınların yol açtığı zararın yaklaşık 135,2 milyon dolar olduğunu belirtti

Gazze'de tutulan İsrailli esir yakınları tarafından Hamas ile esir takası anlaşmasını sabote etmekle eleştirilen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, suçu Hamas'a attı

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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'nde ordunun 6 İsrailli esirin cenazesini bulmasının ardından Hamas ile anlaşma müzakerelerinin önündeki engellerden biri olarak görülen Mısır ile Gazze sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'nda işgalin devam etmesi yönünde verilen resmi karardan dönülmesi çağrısında bulundu

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