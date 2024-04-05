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Dünya

İsrail'de bir albay ve bir binbaşı görevden alınmıştı! Irkçı Bakan karara karşı çıktı

İsrail'in aşırı sağcı görüşleriyle bilinen Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze'de Dünya Merkez Mutfağının (World Central Kitchen-WCK) 7 çalışanının hayatını kaybetmesine yol açan saldırıya karıştıkları için 2 üst düzey subayın görevden alınması kararına karşı çıktı.

AA5 Nisan 2024 Cuma 18:00 - Güncelleme:
İsrail'de bir albay ve bir binbaşı görevden alınmıştı! Irkçı Bakan karara karşı çıktı
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Ben-Gvir, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun, 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesinde WCK çalışanlarının hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin açıklamasını eleştirdi.

Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin söz konusu üst düzey subayları görevden alma kararının "askerlerin savaşın ortasında terk edilmesi ve zaaf anlamına gelen vahim bir hata" olduğunu iddia eden Ben-Gvir, "hatalar olsa bile" savaşta askerlerin mahkemede yargılanmaması gerektiğini savundu.

- HALEVİ, BİR ALBAY VE BİR BİNBAŞINI GÖREVDEN ALMIŞTI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'de saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmaya göre, yardım konvoyuna yönelik saldırı emrinin, İsrail ordusu subaylarınca "düşük düzeyli güvene rağmen konvoyda Hamas üyesi silahlı kişilerin bulunduğu şüphesiyle" verildiği ileri sürülmüştü.

"Saldırı emri verildiğinde subayların araçların WCK'ya ait olduğunu tespit etmediği" öne sürülen açıklamada, soruşturmanın sonuçlarının İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi'ye ve WCK'nın yanı sıra saldırıda vatandaşları öldürülen büyükelçilere de sunulduğu kaydedilmişti.

Halevi'nin, Albay Nochi Mendel ve bir binbaşının saldırıya dahil olmaları nedeniyle görevden alınması emrini verdiği ve Tümgeneral Yaron Finkelman, Tuğgeneral Itzik Cohen ile Albay Yair Zukerman'ı kınadığı ifade edilmişti.

- WORLD CENTRAL KİTCHEN ÇALIŞANLARININ ÖLDÜRÜLMESİ

İsrail'in 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda World Central Kitchen'ın çalışanları hayatını kaybetmişti.

Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, saldırıda ölen 7 çalışanın Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilmişti.

Açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise WCK çalışanlarının öldürülmesinde "kasıt olmadığını" savunarak, "Savaşlarda bu tür olaylar olur, bunu sonuna kadar araştıracağız. İlgili hükümetlerle iletişim halindeyiz. Bunun yeniden olmaması için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

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