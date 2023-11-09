İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Kasım 2023 Perşembe / 26 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,4967
  • EURO
    30,5956
  • ALTIN
    1794.8
  • BIST100
    7841.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

İsrail'de bir İHA düştü

İsrail'in güneyindeki Eilat kentinde bir insansız hava aracının (İHA) düştüğü bildirildi.

AA9 Kasım 2023 Perşembe 18:12 - Güncelleme:
İsrail'de bir İHA düştü
ABONE OL

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Bir insansız hava aracı Eilat şehrinde sivil bir binaya çarptı." ifadelerine yer verildi.

Aracın kimliğinin ve olayın ayrıntılarının incelendiği belirtilen açıklamada, başka detaya değinilmedi.

Öte yandan İsrail polisinden yapılan açıklamada, İHA'nın düşmesinde "güvenlik olayı şüphesi" bulunduğu belirtildi.

Eilat bölgesi polisinin bölgede incelemelerde bulunduğu kaydedilen açıklamada, bölge sakinlerinin olay mahallinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

İsrail basını, İHA'nın bir okula çarptığını ve hasara yol açtığını aktardı.

Son haftalarda Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in güneyinde, Kızıldeniz kıyısında bulunan Eilat'a insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.