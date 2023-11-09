İsrail'de bir İHA düştü

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Bir insansız hava aracı Eilat şehrinde sivil bir binaya çarptı." ifadelerine yer verildi.

Aracın kimliğinin ve olayın ayrıntılarının incelendiği belirtilen açıklamada, başka detaya değinilmedi.

Öte yandan İsrail polisinden yapılan açıklamada, İHA'nın düşmesinde "güvenlik olayı şüphesi" bulunduğu belirtildi.

Eilat bölgesi polisinin bölgede incelemelerde bulunduğu kaydedilen açıklamada, bölge sakinlerinin olay mahallinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

İsrail basını, İHA'nın bir okula çarptığını ve hasara yol açtığını aktardı.

Son haftalarda Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in güneyinde, Kızıldeniz kıyısında bulunan Eilat'a insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemişti.