İsrail'de çarpıcı '14 Mayıs' analizi: Türkler ondan başka alternatif görmüyor

Türkiye 14 Mayıs'ta tarihinin en önemli seçimini yapacak.

Dünyanın dört bir yanından pek çok gazete ve televizyon bu süreçte gözünü Türkiye'ye çevirmiş durumda.

"TÜRKLER ERDOĞAN'DAN BAŞKA ALTERNATİF GÖRMÜYOR"

Türkiye'yi yakından takip eden İsrail basını seçime sayılı gün kala dikkat çeken bir analiz yayınladı.

Haaretz'te yayınlanan Zvi Bar'el imzalı analizde 'Pek çok Türk Erdoğan'dan başka alternatif görmüyor' yorumuna yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim dönemlerindeki başarılı performansına dikkat çekilen analizde, Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'sihirbaz' benzetmesi yaptı.

Zvi Bar'el yazısında, "Erdoğan'ın son anda şapkasından neler çıkarabileceğine gösterilen ilgi boşa gitmedi. Salı günü memur maaşlarına yüzde 45 zam yapma kararı aldığını açıkladı" ifadelerine yer verdi.