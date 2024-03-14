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Dünya

İsrail'de dikkat çeken araştırma: Halk Netanyahu'ya güvenmiyor

İsrail'de yapılan bir araştırma, halkın hükümete olan güveninde gözle görülür bir düşüş olduğu bildirildi.

AA14 Mart 2024 Perşembe 16:26 - Güncelleme:
İsrail'de dikkat çeken araştırma: Halk Netanyahu'ya güvenmiyor
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The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail Demokrasi Enstitüsünün yürüttüğü "2023 İsrail Demokrasi Endeksi" araştırması için ilk olarak Haziran 2023'te ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasının ardından kamuoyunun duyarlılığını ölçmek için 2023'ün sonu ile bu yılın başında olmak üzere 3 ayrı anket yapıldı.

Araştırma sonuçları, İsrail vatandaşları arasında Benjamin Netanyahu başbakanlığındaki hükümete güvenin yüzde 28'den yüzde 23'e, Knesset'e olan güvenin ise yüzde 24'ten yüzde 19'a düştüğünü ortaya koydu.

Ülkede devlet kurumları arasında en yüksek güven oranına ortalama yüzde 86 ile İsrail ordusu sahip olurken, orduyu yüzde 64 ile belediyeler ve yerel yönetimler takip etti.

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