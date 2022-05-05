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Dünya

İsrail'de düzenlenen saldırıda en az 3 kişi öldü

İsrail'in Elad kentinde düzenlenen saldırıda en az 3 kişinin öldüğü, 2'si ağır 4 kişinin de yaralandığı bildirildi.

AA5 Mayıs 2022 Perşembe 21:50 - Güncelleme:
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İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın aktardığına göre, Elad kentindeki saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybetti.

İsrail polisinin 2 kişi oldukları belirtilen saldırganları yakalamak için arama faaliyetlerine başladığı kaydedildi.

İsrail acil yardım kuruluşu Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, saldırıda 3 ölünün yanı sıra 2'si ağır 4 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Öte yandan İsrail polisinden yapılan açıklamada, saldırının yaşandığı bölgeye çevre bölgelerden takviye güvenlik ekipleri yönlendirildiği belirtildi.

Saldırganların kimliğine ve saldırının nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

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