İsrail'de düzenlenen saldırıda en az 3 kişi öldü

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın aktardığına göre, Elad kentindeki saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybetti.

İsrail polisinin 2 kişi oldukları belirtilen saldırganları yakalamak için arama faaliyetlerine başladığı kaydedildi.

İsrail acil yardım kuruluşu Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, saldırıda 3 ölünün yanı sıra 2'si ağır 4 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Öte yandan İsrail polisinden yapılan açıklamada, saldırının yaşandığı bölgeye çevre bölgelerden takviye güvenlik ekipleri yönlendirildiği belirtildi.

Saldırganların kimliğine ve saldırının nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

