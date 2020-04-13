İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7302
  • EURO
    7,368
  • ALTIN
    364.49
  • BIST100
    96471
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail'de eski Hahambaşı Eliyahu Bakshi koronavirüsten öldü
Dünya

İsrail'de eski Hahambaşı Eliyahu Bakshi koronavirüsten öldü

İsrail'de eski Hahambaşı Eliyahu Bakshi (79), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

AA13 Nisan 2020 Pazartesi 07:21 - Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 07:22
ABONE OL

Yediot Aharonot gazetesi internet sitesinden verilen haberde, koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi altında olan Bakshi'nin dün yaşamını yitirdiği belirtildi.

Bakshi'nin Kudüs'teki bir hastanede yaklaşık 3 haftadır tedavi altında olduğu ve hayati fonksiyonlarında gerileme kaydedilmesi sonucu öldüğü kaydedildi.

Eski Hahambaşı Eliyahu Bakshi, 1993-2003 yıllarında ülkede dini merci olarak görev yapmıştı.

İsrail'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 103'e, vaka sayısı ise 10 bin 878'e yükseldi.

Bakan Dönmez açıkladı: Seri üretime geçildi, haftaya raflarda

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye'ye teşekkür etti: Osmanlı gibi yardıma koştunuz
Türkiye'ye teşekkür etti: Osmanlı gibi yardıma koştunuz

Türkiye'ye teşekkür etti: Osmanlı gibi yardıma koştunuz

Ölen saldırganın kim olduğu ortaya çıktı
Ölen saldırganın kim olduğu ortaya çıktı

Ölen saldırganın kim olduğu ortaya çıktı

'150 civarında adacık Türkiye'nin'
'150 civarında adacık Türkiye'nin'

'150 civarında adacık Türkiye'nin'

Teröristler taktik değiştirdi: Savunma hattı kuramıyoruz
Teröristler taktik değiştirdi: Savunma hattı kuramıyoruz

Teröristler taktik değiştirdi: Savunma hattı kuramıyoruz
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.