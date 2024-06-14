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Dünya

İsrail'de 'Gazze kasabı' Netanyahu'ya soğuk duş! Anketler Gantz'ı gösteriyor

İsrail'de yapılan bir anket, bugün seçim yapılması halinde geçtiğimiz günlerde savaş kabinesinden çekilme kararı alan Benny Gantz'ın Başbakan Binyamin Netanyahu'yu geride bıraktığını ortaya koydu.

14 Haziran 2024 Cuma 17:47 - Güncelleme:
İsrail'de 'Gazze kasabı' Netanyahu'ya soğuk duş! Anketler Gantz'ı gösteriyor
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İsrail'de yapılan bir anket, bugün seçim yapılması halinde geçtiğimiz günlerde savaş kabinesinden çekilme kararı alan Benny Gantz'ın Başbakan Binyamin Netanyahu'yu geride bıraktığını ortaya koydu.

Ma'ariv gazetesinin internet sitesinde yayımlanan ankete göre Gantz seçime gidilmesi durumunda oyların yüzde 41'ini alarak başbakan seçiliyor. Netanyahu'ya verilen destek ise yüzde 35'e gerilemiş durumda.

ARAP PARTİLERİ OLMADAN KOALİSYON KURULAMAZ

Ankete katılanlar, Netanyahu'nun iktidar koalisyonuna 52, muhalefete ise 58 sandalye verirken, bu sonuçlar Knesset'in (İsrail Meclisi) genel tablosunda çok az değişiklik olduğunu gösteriyor. Anket sonuçları ayrıca, bugün seçim yapılması halinde her iki bloğun da Arap partilerinin desteği olmadan koalisyon kuramayacağı anlamına geliyor.

Geçtiğimiz Pazar günü Gantz, Hamas hareketinin 7 Ekim'de başlattığı saldırının ardından İsrail'de kurulan savaş hükümetinden çekildiğini açıklamıştı.

SON SEÇİMDE OLUŞAN TABLO

İsrail'de en son 2022 yılında yapılan genel seçimlerde Likud Partisi Genel Başkanı Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki aşır sağ blok 120 sandalyeli meclise 64 milletvekili göndermişti.

Yaklaşık 6,7 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede 1 Kasım'da gerçekleştirilen genel seçimlere katılım oranı yüzde 71,3 olarak gerçekleşirken, Netanyahu'nun en önemli rakiplerinden biri olan Benny Gantz'ın öncülüğündeki Ulusal Birlik Partisi seçimleri dördüncü sırada tamamlayarak, meclise 12 milletvekili gönderdi.

  • Benny Gantz
  • İsrail seçim
  • Netanyahu geride

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