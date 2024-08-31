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Dünya

İsrail'de göstericiler Netanyahu'yu istifaya çağırdı: Devletin sabotajcısı

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen eylemlerde hükümete tepki gösteren binlerce İsrailli istifa çağrısı yaparken, kalabalık Başbakan Binyamin Netanyahu için “devletin sabotajcısı” ifadelerini kullandı.

IHA31 Ağustos 2024 Cumartesi 23:40 - Güncelleme:
İsrail'de göstericiler Netanyahu'yu istifaya çağırdı: Devletin sabotajcısı
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İsrail'de esir yakınları ve onlara destek olmak isteyen binlerce gösterici başken Tel Aviv'de bir araya geldi. Kirya Askeri Üssü yakınlarında toplanan binlerce İsrailli Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetine Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir anlaşması müzakerelerinde sergiledikleri politika nedeniyle tepki gösterdi.

"HAPSE GİR"

Devletin sabotajcısı olarak nitelendirilen Netanyahu için "Suçlusun", "Doğrudan hapse gir" pankartları açan İsrailliler, esir anlaşmasının bir an önce imzalanmasını talep ederken, istifa çağrısı yaptı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan protestolar sırasında göstericiler ile polis arasında çatışma çıkarken, 2 gösterici gözaltına alındı. Atlı bir polisin çarptığı gösterici ise hastaneye kaldırıldı.

  • İsrail protestosu
  • Tel Aviv eylemi
  • netanyahu

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