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Dünya

İsrail'de halkın çoğunluğu Lübnan'da ateşkes istiyor

İsrail'de yapılan bir ankete göre, halkın yüzde 54'ü Tel Aviv yönetiminin Lübnan'da ateşkesi sağlayacak bir anlaşmaya imza atmasını destekliyor.

AA23 Kasım 2024 Cumartesi 20:43 - Güncelleme:
İsrail'de halkın çoğunluğu Lübnan'da ateşkes istiyor
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İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin yaptırdığı ankette, katılımcıların yüzde 54'ü Lübnan'a saldırıları sona erdirecek bir ateşkes anlaşmasının imzalanmasına destek verirken, Tel Aviv yönetiminin bir anlaşma imzalamasına karşı çıkanların oranı ise yüzde 24 oldu.

Ankete katılanların yüzde 79'u 7 Ekim 2023'te yaşanan olaylara ilişkin bir soruşturma komitesi kurulmasını desteklerken, yüzde 8'i komisyon kurulmasına karşı çıktı. Ayrıca yüzde 13'ü, bir soruşturma komitesinin kurulup kurulmadığından haberi olmadığını söyledi.

HALKIN YÜZDE 64'Ü HÜKÜMETİN ÜLKEYİ YÖNETME BİÇİMİNE GÜVENMİYOR

İsrail hükümetinin performansı hakkındaki soruya ise katılımcıların yüzde 64'ü "Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin şu anda ülkeyi yönetme biçimine güvenmediğini," yüzde 30'u ise "güvendiğini" belirtti.

Başbakanlık için en uygun isim konusunda katılımcıların yalnızca yüzde 28'inin desteğini alan ana muhalefetteki Yeş Atid (Gelecek Var) Partisi lideri Yair Lapid karşısında Netanyahu'ya yüzde 38'lik destek çıktı.

Ankete katılanların yalnızca yüzde 29'unun başbakanlığa uygun isim olarak gördüğü muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz'la kıyaslandığında Netanyahu, yüzde 37'lik bir destek aldı.

HALKIN YÜZDE 38'İNDEN BENNETT'E DESTEK

Öte yandan, Netanyahu'ya desteğin eski Başbakan Naftali Bennett'le kıyaslandığında yüzde 34'te kalması dikkat çekti. Katılımcıların yüzde 38'inin ise Bennett'e destek verdiği görüldü.

ABD yönetimi Lübnan ve Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdüren müttefiki İsrail'e verdiği desteğe paralel olarak, Tel Aviv ile Hizbullah arasında bir ateşkes anlaşması yapılmasına da aracılık ediyor.

Ateşkes müzakereleri kapsamında 19-20 Kasım'da Lübnan'ı ziyaret eden ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, temaslarda bulunmak için çarşamba günü İsrail'e gelmişti.

Hochstein, ateşkes müzakereleri kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz ile görüşmüş ancak bir açıklama yapılmamıştı.

Biden'ın Danışmanı Hochstein, Beyrut'ta yaptığı açıklamada, ateşkes müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini belirtmişti.

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