İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin haberinde, İsrail ordusunun Hamas unsurlarının sabahın erken saatlerinde Gazze'nin kuzeyinde yer alan Erez sınır kapısına yönelik söz konusu saldırısına ilişkin soruşturmasının ciddi istihbarat, hazırlık, organizasyon, koordinasyon ve liderlik eksiklikleri yaşandığını ortaya koyduğu belirtildi.

Hamas mensuplarının Erez sınır kapısını sadece yarım saatten kısa bir sürede aştığı ve Erez üssünün yalnızca 120 Filistinli tarafından ele geçirildiği aktarılan haberde, saldırının gerçekleştiği saatlerde askeri birliklerin organize hareket edemediği, bazı üst düzey subayların çatışma sırasında sığınaklara çekilerek yönetimi uzaktan sağlamaya çalıştığı ifade edildi.

Haberde, Erez geçidinde saldırının ilk saatlerinde 9 İsrail askerinin öldürülmesi ve 3'ünün esir alınmasına rağmen, bölgeye takviye birliklerin ancak öğleden sonraya doğru ulaşabildiği kaydedildi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenlemişti.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.