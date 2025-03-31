İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mart 2025 Pazartesi / 1 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    37,9795
  • EURO
    41,1721
  • ALTIN
    3797.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail'de Hamas şaşkınlığı: Yarım saatte üssü ele geçirdiler
Dünya

İsrail'de Hamas şaşkınlığı: Yarım saatte üssü ele geçirdiler

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'te Hamas'ın başlattığı 'Aksa Tufanı' saldırısıyla ilgili yürüttüğü soruşturmalarda, ciddi güvenlik açıklarına dair çarpıcı bulgulara ulaştı. Haberde, Hamas mensuplarının Erez sınır kapısını sadece yarım saatten kısa bir sürede aştığı ve Erez üssünün yalnızca 120 Filistinli tarafından ele geçirildiği aktarıldı.

AA31 Mart 2025 Pazartesi 07:39 - Güncelleme:
İsrail'de Hamas şaşkınlığı: Yarım saatte üssü ele geçirdiler
ABONE OL

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin haberinde, İsrail ordusunun Hamas unsurlarının sabahın erken saatlerinde Gazze'nin kuzeyinde yer alan Erez sınır kapısına yönelik söz konusu saldırısına ilişkin soruşturmasının ciddi istihbarat, hazırlık, organizasyon, koordinasyon ve liderlik eksiklikleri yaşandığını ortaya koyduğu belirtildi.

Hamas mensuplarının Erez sınır kapısını sadece yarım saatten kısa bir sürede aştığı ve Erez üssünün yalnızca 120 Filistinli tarafından ele geçirildiği aktarılan haberde, saldırının gerçekleştiği saatlerde askeri birliklerin organize hareket edemediği, bazı üst düzey subayların çatışma sırasında sığınaklara çekilerek yönetimi uzaktan sağlamaya çalıştığı ifade edildi.

Haberde, Erez geçidinde saldırının ilk saatlerinde 9 İsrail askerinin öldürülmesi ve 3'ünün esir alınmasına rağmen, bölgeye takviye birliklerin ancak öğleden sonraya doğru ulaşabildiği kaydedildi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenlemişti.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.