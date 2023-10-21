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Dünya

İsrail ordusunda ''Hizbullah'' paniği! ''Çok endişeliyiz''

İsrailli Binbaşı David Baruch, Hizbullah'ın İsrail'e karşı ikinci bir cephe açmasından ciddi endişe duyduklarını söyledi.

AA21 Ekim 2023 Cumartesi 13:29 - Güncelleme:
İsrail ordusunda ''Hizbullah'' paniği! ''Çok endişeliyiz''
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Lübnan sınırına birkaç kilometre uzaklıktaki Kiryat Shmona kentinde AA muhabirine konuşan Binbaşı Baruch, Hizbullah ile İsrail ordusu arasında karşılıklı çatışmaların yaşandığı Lübnan sınırındaki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Hizbullah'ın İsrail'e karşı ikinci bir cephe açmasından çok endişeliyiz." diyen İsrailli komutan, bunun olmaması için "ellerinden geleni yaptıklarını" savundu.

- "HİZBULLAH DİKKATİMİZİ GAZZE'DEN BAŞKA YERE ÇEKMEYE ÇALIŞIYOR"

Hizbullah ile savaşmak istemediklerini dile getiren Baruch, şunları söyledi:

"Hizbullah ise bizim dikkatimizi güneydeki Gazze sınırından başka yere çekmek için mümkün olan her şeyi deniyor. Hizbullah'ın şu anda odaklandığı en büyük şey bu sanırım. Ta ki İran onlara bize savaş açmalarını söyleyene kadar. Bunun olmaması için uğraşıyoruz."

- "ABD BİRÇOK AKTÖRE MESAJ GÖNDERDİ"

ABD'nin bölgeye gönderdiği savaş gemisini Hizbullah'a karşı bir güvence olarak görüp görmedikleri yönündeki soruya ise Baruch, ABD'nin bu hareketiyle "birçok aktöre mesaj gönderdiği" yanıtını vermekle yetindi.

Binbaşı Baruch, tüm cephelerde İsrail'i savunmaya hazır olduklarını ifade etti.

- SINIR BÖLGELERİ TAHLİYE EDİLİYOR

Lübnan sınırına iki kilometre mesafedeki yerleşim yerlerinin tamamen tahliye edildiğini belirten Baruch, Kiryat Shmona'da yaşayanların çoğunun ise gönüllü olarak bölgeyi terk ettiğini aktardı.

İsrailli komutan kendi imkanlarıyla buradan ayrılma şansı bulamayanların da ordu tarafından peyderpey tahliye edileceğini söyledi.

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