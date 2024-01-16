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Dünya

İsrail'de hükümet krizi! Netanyahu-Gallant gerilimi artıyor

Tel Aviv'de Gazze çatlağı derinleşiyor. Muhalefetteki Yesh Atid (Gelecek Var) Partisi lideri Yair Lapid, partisinin toplantısında gerçekleştirdiği konuşmada Başbakan Netanyahu ile Savunma Bakanı Gallant'ın birbirleriyle konuşmadıklarını ifade etti.

AA16 Ocak 2024 Salı 02:30 - Güncelleme:
İsrail'de hükümet krizi! Netanyahu-Gallant gerilimi artıyor
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İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu ile İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın birbirleriyle konuşmadıklarını belirtti.

Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, muhalefetteki Yesh Atid (Gelecek Var) Partisi lideri eski Başbakan Lapid, partisinin toplantısında Netanyahu hükümetini eleştirdi.

Lapid, kabine toplantılarının "hesaplaşma, kavga ve hiçbir yere varmayan tartışmalar için utanç verici bir alan" olarak kullanıldığını ifade etti.

Bakanların ordu komutanlarına karşı "kışkırtma eylemleri" yaptığını belirten Lapid, Başbakan Netanyahu ile Savunma Bakanı Gallant'ın da birbirleriyle konuşmadıklarını kaydetti.

Lapid, 8 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun "ülkeyi yönetmeye uygun olmadığını" söyleyerek hükümetin değiştirilmesi ya da erken seçime gidilmesi çağrısı yapmıştı.

NETANYAHU VE GALLANT'TAN GAZZE'Yİ KİMİN YÖNETECEĞİ KONUSUNDA FARKLI AÇIKLAMALAR

İsrail saldırılarının sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ni kimin yöneteceği konusu, Netanyahu ile Gallant arasındaki anlaşmazlıklardan biri olarak öne çıkıyor.

Netanyahu daha önce pek çok defa yaptığı açıklamada, "Gazze'de savaş sonrasında bir Filistin yönetiminin iş başında olmasına karşı olduğunu" dile getirmişti.

İsrail saldırılarının sonlanmasının ardından Gazze Şeridi'ni Filistinlilerin yöneteceğini açıklayan Gallant ise, "Gazze'deki gelecek hükümet, Gazze Şeridi'nden büyümeli. Gazze Filistinliler tarafından yönetilecek. Askeri harekatın sonu siyasi bir eyleme bağlanmalı." ifadelerini kullanmıştı.

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