İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Aralık 2023 Perşembe / 16 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,3878
  • EURO
    32,764
  • ALTIN
    1965.41
  • BIST100
    7260.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail'de iç istihbarat krizi! Aksa Tufanı yetkililerden saklandı
Dünya

İsrail'de iç istihbarat krizi! Aksa Tufanı yetkililerden saklandı

İşgalci İsrail'in iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet, Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği Aksa Tufanı operasyonunun gerçekleşeceğini önceden bildiklerini, fakat bunu üst birimlere iletmediklerini açıkladı.

AA28 Aralık 2023 Perşembe 03:51 - Güncelleme:
İsrail'de iç istihbarat krizi! Aksa Tufanı yetkililerden saklandı
ABONE OL

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Hamas'ın Yom Kippur Bayramı'ndan sonra bir saldırı düzenlemek üzere olduğunu belirten "kesin bilgilerin" İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'e (Şabak) 7 Ekim'den önce ulaştığını duyurdu.

Kanal 12 televizyonunun haberinde, Hamas'ın ekim ayının başlarında geniş çaplı bir saldırı planladığına dair kesin bilgilerin Şin-Bet'e yaz aylarında ulaştığı belirtildi.

Haberde, Şin-Bet'e ulaşan bilgide, Hamas'ın 24-25 Eylül'deki Yom Kippur Bayramı'nı takip eden haftada büyük bir hareket planladığının açıkça belirtildiği ancak bu bilgilerin, saldırının gerçekleşmesinin yaklaşması durumunda daha fazla bilginin ulaşacağı varsayılarak İsrail'deki üst düzey yetkililere aktarılmadığı ifade edildi.

Yaz aylarında alınan uyarının, istihbarat hatasının kaynağına yönelik Şin-Bet'e soruşturması kapsamında yeniden gündeme geldiği aktarılan haberde, Şin-Bet yetkililerinin, yapılan araştırmada bu istihbarat bilgisini destekleyen herhangi bir ek bilgi bulunmadığını iddia ettiği dile getirildi.

Şin-Bet'ten Kanal 12 televizyonunu haberine ilişkin yapılan açıklamada ise "Şu anda savaşa odaklanıyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Şin-Bet'in öğrenme ve ders çıkarma yararına derinlemesine ve kapsamlı araştırmalar yapmaya hazır olduğu ve bu bağlamda eldeki tüm bilgilerin inceleneceği ifade edildi.

  • israil
  • şin-bet
  • aksa tufanı
  • istihbarat
  • zaaf

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.