İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Hamas'ın Yom Kippur Bayramı'ndan sonra bir saldırı düzenlemek üzere olduğunu belirten "kesin bilgilerin" İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'e (Şabak) 7 Ekim'den önce ulaştığını duyurdu.

Kanal 12 televizyonunun haberinde, Hamas'ın ekim ayının başlarında geniş çaplı bir saldırı planladığına dair kesin bilgilerin Şin-Bet'e yaz aylarında ulaştığı belirtildi.

Haberde, Şin-Bet'e ulaşan bilgide, Hamas'ın 24-25 Eylül'deki Yom Kippur Bayramı'nı takip eden haftada büyük bir hareket planladığının açıkça belirtildiği ancak bu bilgilerin, saldırının gerçekleşmesinin yaklaşması durumunda daha fazla bilginin ulaşacağı varsayılarak İsrail'deki üst düzey yetkililere aktarılmadığı ifade edildi.

Yaz aylarında alınan uyarının, istihbarat hatasının kaynağına yönelik Şin-Bet'e soruşturması kapsamında yeniden gündeme geldiği aktarılan haberde, Şin-Bet yetkililerinin, yapılan araştırmada bu istihbarat bilgisini destekleyen herhangi bir ek bilgi bulunmadığını iddia ettiği dile getirildi.

Şin-Bet'ten Kanal 12 televizyonunu haberine ilişkin yapılan açıklamada ise "Şu anda savaşa odaklanıyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Şin-Bet'in öğrenme ve ders çıkarma yararına derinlemesine ve kapsamlı araştırmalar yapmaya hazır olduğu ve bu bağlamda eldeki tüm bilgilerin inceleneceği ifade edildi.