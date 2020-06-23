İsrail'de ''ilhak'' karşıtı protestolar devam ediyor

AA 23 Haziran 2020 Salı 22:53 - Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 22:53

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alana giriş öncesi göstericilere maske dağıtılırken, sosyal mesafeye dikkat edilmesi için sık sık anonslar yapıldı.

İsrail bayrakları açan protestoculardan bazıları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu kastederek üzerinde "suç başbakanı" yazılı maske taktı.

Protestocular, "Filistinlilerin hayatları değerlidir", "Filistin'e özgürlük" ve "İlhaka hayır" yazılı pankartlar taşıdı.

- "İLHAK PLANI UYGULANIRSA İSRAİL APARTHEİD BİR REJİME DÖNÜŞÜR"



Protestoya destek veren İsrail vatandaşı Poliakine Dotan, AA muhabirine, İsrail'in "ilhak" planının Filistinlilerin haklarını ihlal ettiğini söyledi.

"İlhakı" planlanan bölgelerdeki Filistinlilere ne olacağı konusuna kimsenin değinmediğini dile getiren Dotan, "Büyük ihtimalle ilhak edilecek bölgelerde yaşayan Filistinlilere vatandaşlık yerine oturum izni verilecek. Bu da bazı kişilerin (Yahudi yerleşimciler) tüm haklara, bazlarının (Filistinliler) ise kısmi haklara sahip olduğu aparthied bir rejim yaratacak. Böyle bir devletin parçası olmak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Dotan, Filistinlilerin, İsraillilerle eşit haklara sahip olmasını istediğini sözlerine ekledi.

- İSRAİL’İN BATI ŞERİA'DAKİ BÖLGELERİ "İLHAK" PLANI



ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.