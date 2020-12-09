İsrail'de ilk grupların aşılanmasına 20 Aralık'ta başlanacak

IHA 09 Aralık 2020 Çarşamba 11:14 - Güncelleme: 09 Aralık 2020 Çarşamba 11:14

İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Covid-19’a karşı aşı halkın 20 Aralık’ta aşılanmaya başlanacağını duyurdu. İsrail Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Hezi Levi, İsrail sağlık yetkililere aşılama başlamak için gerekli hazırlıkların yapılmasına talimat verdi. Levi, halktan önce sağlık çalışanlarına aşı verileceğini söyledi. Levi, aşı alacak ilk grupları belirtmek için bakanlığın incelemeler yaptığını ve gelecek 2 gün içerisinde incelemelerin bitmiş olacağını da vurguladı. İsrail’e aşıların ABD’li Pfizer tarafından sağlanacağı açıklandı. İlk korona virüs aşıları İsrail’e gelecek günlerde ulaşacak. İsrail, geçen ay 8 milyon aşı dozu sipariş etmişti.