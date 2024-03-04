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Dünya

İsrail'de istifa dalgası! Katiller ordusunda kopuşlar sürüyor

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari'nin ekibindeki personel arasında, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü savaş nedeniyle yaygın bir istifa dalgası yaşandığı bildirildi.

AA4 Mart 2024 Pazartesi 07:06 - Güncelleme:
İsrail'de istifa dalgası! Katiller ordusunda kopuşlar sürüyor
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İsrail'in Kanal 14 Televizyonunun haberinde, "Sözcü Hagari'nin ekibindeki iki numaralı isim Moran Katz ile bilgi sistemindeki çok sayıda yetkili, Gazze'deki savaş gerekçesiyle istifalarını sundu." denildi.

Haberde, istifa edenler arasında İsrail Ordusunun Yabancı Basın Sözcüsü Richard Hecht'in de olduğu kaydedildi.

Son aylarda yayınlanan İsrail raporlarında, Gazze Şeridi'ndeki savaşı yönetmesi ve savaş sonrası planı nedeniyle hükümet ile İsrail ordusu arasında derin anlaşmazlıklar olduğunu belirtiliyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 230'u çocuk, 8 bin 860'ı kadın olmak üzere 30 bin 410 Filistinli öldürüldü, 71 bin 700 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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