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Dünya

İsrail'de 'itiraf' telaşı! Tünel yalanını ifşa eden eski Başbakan'a operasyon başlattılar

Filistinli sivilleri katleden işgalci İsrail yönetimi, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin altında Hamas'ın tünelleri olduğuna dair yalanlarını ifşa eden, eski Başbakan Ehud Barak'a operasyon başlattı. Eski Başbakan Barak, İsrail'de bazı kesimler tarafından 'hain' ve 'ajan' olarak suçlandı. Barak, hastanenin altındaki sığınakları 40 yıl önce İsrail'in inşa ettiğini söylemişti.

25 Kasım 2023 Cumartesi 18:55 - Güncelleme:
İsrail'de 'itiraf' telaşı! Tünel yalanını ifşa eden eski Başbakan'a operasyon başlattılar
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Terörist İsrail ordusu, 3 boyutlu grafiklerle hazırladığı sunumda, Şifa Hastanesi'nin altının Hamas'a ait ana askeri karargah olduğunu savunmuştu. Başbakan Binyamin Netanyahu da aynı iddiayı tekrarlayarak, hastanede askeri komuta merkezi bulunduğunu öne sürmüştü.

TÜNEL YALANINI İFŞA EDEN ESKİ BAŞBAKAN'A OPERASYON BAŞLATTILAR

İsrailli yetkililer ayrıca Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerin de Gazze'deki hastanelerin altındaki tünellerde tutulduğu iddiasını ortaya atmıştı. İsrail ordusu, "Hamas'ın ana karargahı olduğu için uluslararası korunma statüsünün kalmadığını" savunarak Şifa Hastanesi yerleşkesini defalarca bombalamış ve işgal etmiş, yüzlerce can kaybına neden olmuştu. İsrail'in hastaneye saldırıları Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri tarafından da savaş suçu olarak nitelendirilmişti.

Ordunun, "Hamas'ın ana askeri karargahı" olduğunu iddia ettiği Şifa Hastanesi'yle ilgili 22 Kasım'da yayımladığı görüntüler ve Ordu Sözcüsü Daniel Hagari'nin anlatımları yine tartışma konusu olmuştu.

Hagari'nin anlatımlarındaki çelişkiler, görüntülerin eksik verilmesi, silah veya askeri ekipmanın bulunmaması ve daha önce hiç kullanılmadığı izlenimi veren sığınaklar nedeniyle İsrail'in yeni tünel iddiaları, Barak'ın "Şifa Hastanesi'nin altında sığınaklar inşa ettik" itirafıyla ilişkilendirilmişti.

İsrail güçleri, hastaneyi işgal etmesine rağmen hastanenin altındaki yapının "askeri amaçlı" kullanıldığına dair geçerli kanıt sunamadı.

BARAK'IN İFŞAATLARI

Eski İsrail Başbakanı Barak, 21 Kasım'da CNN televizyonunda İsrail'in 40-50 yıl önce Şifa Hastanesi'nin altına sığınaklar inşa ettiğini söyledi. Barak, sunucu Christiane Amanpour'un aldığı bilgi karşısında şaşırarak tekrar sorduğu eski sığınak meselesine aynı yanıtları verdi.

Barak'ın sözleri, İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'nin altında "Hamas'ın ana askeri karargahı" olduğuna dair iddialarının ciddi şekilde sorgulanmasına neden oldu.

Ehud Barak'ın ofisi aynı gün Facebook hesabından, İsrail'in hastane altına sığınaklar inşa etmedeki rolüne ilişkin açıklamalarını ve itiraflarını düzeltmek amacıyla bir açıklama yayınladı.

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