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Dünya

İsrail'de kırmızı alarm! Bomba imha ekipleri bölgede

İsrail polisinin başkent Tel Aviv yakınlarındaki Yafa Limanı'nı, denizde roket bulunduğu gerekçesiyle kapattığı bildirildi.

AA30 Eylül 2021 Perşembe 14:33 - Güncelleme: 30 Eylül 2021 Perşembe 14:36
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Polisten yapılan yazılı açıklamada, İsrail'e ait bir denizaltıdan gelen bilgi çerçevesinde limana yakın noktada bir roketin yerinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Tel Aviv Deniz Polisi Biriminin, kamu güvenliğini sağlamak üzere bölgeyi güvenlik kordonuna aldığı ve şüpheli cismin (roket) tespiti ve imhası için bölgeye bomba imha uzmanları sevk edildiği aktarıldı.

Roketin nasıl ve hangi amaçla bölgede bulunduğuna ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmeyen açıklamada, bölgenin trafiğe açık olduğu kaydedildi.

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