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Dünya

İsrail'de koronavirüs gerginliği! ABD ile aralarının açılmasından korkmuşlar

İsrail Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) endişesiyle ABD'nin bazı bölgelerinden dönen İsrail vatandaşlarının 14 gün boyunca evlerinde karantinada kalmalarına yönelik karar alma hazırlıkları üzerine, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ekibiyle bakanlık yetkilileri arasında gerginlik yaşandığı iddia edildi.

AA08 Mart 2020 Pazar 16:32 - Güncelleme: 08 Mart 2020 Pazar 16:32

Haaretz gazetesindeki haberde, İsrail Sağlık Bakanlığının, Kovid-19 nedeniyle ABD'nin Washington, New York ve California kentlerinden dönen İsraillilerin evlerinde iki hafta boyunca karantinada kalmaları talimatı vermeyi gözden geçirdiği öne sürüldü.

Haberde, bunun üzerine Netanyahu'nun ekibinin, ABD ve Başkan Donald Trump ile İsrail arasındaki ilişkileri zedeleyebileceği gerekçesiyle bakanlıktan niyetinden vazgeçmesini istediği iddiası yer aldı.

Haberde, Netanyahu'nun ekibinden gelen baskılar nedeniyle Sağlık Bakanlığı yetkililerinin, plandan vazgeçtiği belirtildi.

- 25 KİŞİDE KOVİD-19 TESPİT EDİLDİ

İsrail'de Çin, Japonya, Güney Kore, İtalya, Almanya ve Fransa'nın da aralarında yer aldığı birçok ülkeden dönen İsraillilere 14 gün boyunca evlerinde karantinada kalmaları talimatı verilmişti.

Söz konusu ülkelerden gelen yabancıların, İsrail'e girişi de yasaklanmıştı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'de çoğu İtalya'dan dönen 25 kişide Kovid-19 tespit edildi. 

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