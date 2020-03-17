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Dünya

İsrail'de koronavirüs görülen kişi sayısı 324'e çıktı

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısının 324'e ulaştığını duyurdu.

AA17 Mart 2020 Salı 16:24 - Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 16:24
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 20 İsraillide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Hastalardan 5'inin durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, 11 kişinin de tedavi edildiği aktarıldı.

Açıklamada, ülkedeki toplam vaka sayısının 324'e yükseldiği kaydedildi.

- BAKANLIKTAN "EVDEN ÇIKMAYIN" ÇAĞRISI

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 ile mücadele kapsamında bir dizi yeni önlem açıkladı.

Halka zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları çağrısı yapan Bakanlık, sahil, yüzme havuzları ve ulusal parklar gibi alanlara gidilmesinin de yasaklandığını duyurdu.

Tel Aviv yönetimi, daha önce, ülkeye gelen İsrailliler ile yabancıların Kovid-19 nedeniyle 14 gün boyunca karantinada kalmalarını kararlaştırmıştı.

Kovid-19 önlemleri kapsamında kreşler hariç tüm okullarda eğitime ara verilirken, kapalı ve açık alanlarda 100 kişiyi aşan toplantı ve etkinlikler de yasaklanmıştı.

Ayrıca, market, eczane, benzin istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin de 15 Mart’tan itibaren kapatılmasına karar verilmişti.

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