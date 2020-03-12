İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,2408
  • EURO
    7,0345
  • ALTIN
    329.768
  • BIST100
    96104.8
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı 100'e ulaştı
Dünya

İsrail'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı 100'e ulaştı

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen kişi sayısının 100'e yükseldiğini duyurdu.

AA12 Mart 2020 Perşembe 10:52 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 10:52
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, isimleri paylaşılmayan 3 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, vakalar arasında aileleriyle yakın zamanda Fransa'dan dönen 10 ve 11 yaşlarında olmak üzere iki çocuğun da bulunduğuna vurgu yapıldı.

Bu vakalarla, İsrail'de Kovid-19 görülen kişi sayısı 100'e çıktı.

- Batı Kudüs'te bir gözaltı merkezi karantinaya alındı

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Batı Kudüs'te İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet'e (ŞABAK) bağlı Russian Compound (El-Meskubiyye) gözaltı merkezi Kovid-19 şüphesiyle karantinaya alındı.

Haberlerde, gözaltı merkezinde en az 100 Filistinli tutuklunun ve onlarca çalışanın bulunduğuna dikkat çekilerek, gözaltı merkezinin bir çalışanının Kovid-19 teşhisi konulan bir vakayla etkileşimi nedeniyle karantinaya alındığı kaydedildi.

- 100 KİŞİDEN FAZLA KATILIMCININ OLDUĞU ETKİNLİKLER YASAK

Öte yandan Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında İsrail hükümeti bir dizi ek önlem açıkladı.

Okullarda eğitime devam edilmesi kararlaştırılırken, 100 kişiyi aşan tüm toplantı ve etkinlikler yasaklandı.

Ayrıca kapalı alanlarda bu tür aktiviteler yapılmaması tavsiyesinde bulunuldu.

Tel Aviv yönetimi, Kovid-19 nedeniyle ülkeye gelen İsraillilerin ve yabancıların 14 gün boyunca karantinada kalmalarını kararlaştırmıştı.

İsrail'e gelen yabancılar, karantina altında kalacakları bir adres gösteremezler ise ülkeye alınmayacak. Söz konusu uygulama, yarın itibarıyla yürürlüğe girecek.

Down sendromlu Petek bedensel engelli annesinin eli ayağı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP'li Abdüllatif Şener'den akla ziyan koronavirüs paylaşımı
CHP'li Abdüllatif Şener'den akla ziyan koronavirüs paylaşımı

CHP'li Abdüllatif Şener'den akla ziyan koronavirüs paylaşımı

Türkiye müdahale edene kadar bombaladılar
Türkiye müdahale edene kadar bombaladılar

Türkiye müdahale edene kadar bombaladılar

30 gün askıya alındığını duyurdu: Dikkat çeken Türkiye detayı
30 gün askıya alındığını duyurdu: Dikkat çeken Türkiye detayı

30 gün askıya alındığını duyurdu: Dikkat çeken Türkiye detayı

Türk ordusu bir SİHA süper gücü
Türk ordusu bir SİHA süper gücü

Türk ordusu bir SİHA süper gücü
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.