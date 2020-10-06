İsrail'de Kovid-19 bilançosu: Toplam vaka sayısı 274 bini aştı, ölü sayısı 1771

AA 06 Ekim 2020 Salı 15:50 - Güncelleme: 06 Ekim 2020 Salı 15:50

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19'dan 52 kişi daha yaşamını yitirdi, 6 bin 271 yeni vaka tespit edildi. Böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybı 1771'e, vaka sayısı 274 bin 423'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 895'inin durumunun ağır olduğu ülkede, sağlığına kavuşanların sayısı ise 208 bin 819’a ulaştı.



- AKTİF VAKA SAYISI 65 BİNİ GEÇTİ

Salgında ikinci dalganın etkili olduğu ülkede mayıs ayında 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı da son günlerdeki sert yükselişle 65 bin 604'e ulaştı.



İsrail yönetimi, Kovid-19 salgınını kontrol altına almak için 18 Eylül'de 3 haftalık karantina uygulamasına gitmişti.



Vaka sayılarındaki yükselişin devam etmesi üzerine Başbakan Binyamin Netanyahu söz konusu karantinanın uzatılabileceği sinyalini vermişti.