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Dünya

İsrail'de Kovid-19 karantinasında yeni dönem: Elektronik bileklik takılacak

İsrail, yurt dışından dönenlere iki haftalık Kovid-19 karantinası boyunca elektronik bileklik takılmasını zorunlu hale getiriyor.

AA17 Mart 2021 Çarşamba 14:47 - Güncelleme: 17 Mart 2021 Çarşamba 14:47
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İsrail Meclisi, yurt dışı seyahatinden dönenler veya ülkeye gelen yabancılara, iki haftalık Kovid-19 karantinasına uyup uymadıklarını takip etmek amacıyla elektronik bileklik takmalarını zorunlu hale getiren tasarıyı onayladı.

Böylece Kovid-19 karantinasını evlerinde geçirmek isteyen herkese elektronik bileklik takılacak.

Elektronik bileklik takmayı kabul etmeyenler ise iki hafta boyunca hükümetin belirlediği karantina otellerine gönderilecek.

İsrail'de yurt dışından dönenlerin, evlerinde zaman zaman da belirlenen otellerde iki hafta karantinada kalma zorunluluğu bulunuyor.

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