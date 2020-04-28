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Dünya

İsrail'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı 208'e yükseldi

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 208'e çıkarken, vaka sayısı 15 bin 589'a, iyileşen sayısı 7 bin 375'e ulaştı.

AA28 Nisan 2020 Salı 12:48 - Güncelleme: 28 Nisan 2020 Salı 12:48
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Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 4 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece koronavirüs kaynaklı can kaybı 208'e ulaşırken, 123 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 15 bin 589'a yükseldiği kaydedildi.

- 7 BİNDEN FAZLA KİŞİ İYİLEŞTİ

Açıklamada ayrıca hastalardan 117'sinin durumunun ağır olduğu, 7 bin 375 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.

Tel Aviv yönetimi, salgın nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine de yasak getirmişti.

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