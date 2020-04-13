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Dünya

İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 110'a yükseldi

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 110'a, vaka sayısı ise 11 bin 235'e yükseldi.

AA13 Nisan 2020 Pazartesi 10:56 - Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 10:58
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Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 7 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece koronavirüs kaynaklı can kaybı 110'a ulaşırken, 90 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 11 bin 235'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hastalardan 181'inin durumunun ağır olduğu, 1689 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.

Ülkede ayrıca market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin kapatılmasına karar verilmişti.

Tel Aviv yönetimi, salgın nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine de yasak getirmişti.

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