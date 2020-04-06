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Dünya

İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 57'ye yükseldi

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 57'ye, vaka sayısı ise 8 bin 904'e yükseldi.

AA06 Nisan 2020 Pazartesi 22:25 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 22:26
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Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 6 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece koronavirüs kaynaklı can kaybı 57'ye ulaşırken, 181 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 8 bin 904'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hastalardan 140'ının durumunun ağır olduğu, 585 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.

Ülkede ayrıca market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin kapatılmasına karar verilmişti.

Tel Aviv yönetimi, koronavirüs nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine de yasak getirmişti.

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