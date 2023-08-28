İsrail'de Libya krizi: Ulusal bir rezalet

Muhalefetteki Gelecek Var (Yeş Atid) Partisi lideri Lapid, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in Libyalı mevkidaşı Necla el-Menguş ile geçen hafta İtalya'da yaptığı görüşmenin Libya'da siyasi krize yol açması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Lapid, Cohen-Menguş toplantısının İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından "sorumsuzca sızdırıldığını" belirterek, şunları kaydetti:

"Bu sabah dünya ülkeleri, İsrail-Libya dışişleri bakanları toplantısının sorumsuzca sızdırılmasına bakıyor ve kendilerine şunu soruyor: Bu, dış ilişkiler yürütebileceğimiz bir ülke mi? Bu, güvenebileceğiniz bir ülke mi?"

Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin yönettiği Dışişleri Bakanlığında yetki karmaşası ve zafiyeti olduğunu savunan Lapid, "Bu alanda hiçbir deneyimi olmayan Eli Cohen'i sadece bir yıllığına Dışişleri Bakanı olarak atadığınızda olacağı budur." yorumunu yaptı.

Yaşanan olayı, "amatörce, sorumsuzca ve ciddi bir muhakeme hatası" olarak nitelendiren Lapid, "Bu, ulusal bir rezaletin yaşandığı ve bir manşet uğruna insan hayatının riske atıldığı bir sabahtır." ifadelerini kullandı.

Lapid, sene başında göreve gelen Netanyahu yönetiminden önceki koalisyon hükümetinde önce dışişleri bakanlığı ardından da başbakanlık yapmıştı.

- MENGUŞ, İTALYA'DA İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ



İsrail Dışişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, İsrail ve Libya dışişleri bakanları arasında "tarihi bir toplantı" yapıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, Dışişleri Bakanı Cohen'in geçen hafta İtalya'nın başkenti Roma'da Libyalı mevkidaşı Menguş ile bir araya geldiği toplantının "iki ülke arasında işbirliği ve ilişki olanaklarının incelenmesini" amaçladığı kaydedilmişti.

Görüşmenin, iki ülke arasında dışişleri bakanları düzeyinde yapılan "ilk toplantı" olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Toplantıda bakanlar, iki ulus arasındaki tarihi bağları, Libya Yahudilerinin mirasını, ülkeler arasındaki işbirliği olasılığını, İsrail'in insani konularda, tarım, su yönetimi ve daha pek çok konuda verebileceği yardımı tartıştı." ifadeleri kullanılmıştı.

- GÖRÜŞME LİBYA'DA SİYASİ KRİZE YOL AÇTI, BAKAN MENGUŞ AÇIĞA ALINDI



Gelişmenin kamuoyunda duyulması, Libya genelinde büyük tepki çekti.

Ülkede başkent Trablus'un yanı sıra birçok kentte gösteriler düzenlenirken, siyasi ve toplumsal kesimlerden Bakan Menguş'u kınayan açıklamalar geliyor.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Dışişleri Bakanı Menguş'u İsrail Dışişleri Bakanı Cohen ile görüşmesi nedeniyle açığa almıştı.

Hükümet tarafından açıklanan kararnamede, "Menguş'un açığa alındığı ve hakkında soruşturma açılmasına karar verildiği" ifadeleri yer almıştı.

Menguş'tan boşalan Dışişleri Bakanlığı görevini vekaleten Gençlik Bakanı Abdullah ez-Zeni'nin yürüteceği duyurulmuştu.

- LİBYA, İSRAİL'İ TANIMIYOR



Kuzey Afrika ülkesi Libya, İsrail'i tanımıyor ve Tel Aviv ile diplomatik ilişkileri bulunmuyor. Libya pasaportunda "işgal altındaki Filistin toprakları (İsrail) dışında bütün ülkelere gidebilir" notu bulunuyor. Ayrıca İsrail ile ilişki kurmak kanunen yasak ve cezai müeyyideye tabi.

Libya'da 1957 yılı 62 sayılı "İsrail'i Boykot Kanunu" adıyla bilinen yasanın ilk maddesinde, "Gerçek ya da tüzel kişilerin, İsrail'deki kişi veya kurumlarla, onlara bağlı çalışanlarla herhangi bir anlaşma yapması yasaktır." ifadeleri yer alıyor.

Kanunun 7. maddesinde, buna aykırı davrananların "3 yıldan az, 10 yıldan çok olmamak kaydıyla hapis cezasına çarptırılacağı" kaydediliyor.