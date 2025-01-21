İsrail'de muhalefet ayakta! Netanyahu için tehlike çanları çalıyor

Ana muhalefetteki Gelecek Var Partisi lider Yair Lapid, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'yi selamlıyorum. Başbakan Netanyahu ve felaket getiren tüm hükümet şimdi sorumluluk alıp istifa etsin." ifadelerini kullandı.

Muhalefetteki Evimiz İsrail Partisi Lideri Avigdor Liberman da paylaşımında, Genelkurmay Başkanı Halevi'nin ardından Başbakan Netanyahu ve tüm kabine üyelerinin istifa etmesini istedi.

Liberman paylaşımında, "Genelkurmay Başkanı'nın istifasının ardından Başbakanı ve kabinenin diğer üyelerini sorumluluk almaya ve onu evine kadar takip etmeye çağırıyorum." ifadesine yer verdi.

Demokratlar Partisi Başkanı Yair Golan da "Teşekkürler Herzi. Netanyahu, şimdi sıra sende." paylaşımıyla Başbakanı istifaya davet etti.

Soykırımcı general istifa kararı aldı Eski İsrail Genelkurmay Başkanı olan Ulusal Birlik partisi lideri Benny Gantz, Genelkurmay Başkanı Halevi'nin hem 7 Ekim felaketine yol açan askeri başarısızlıklardan hem de İsrail ordusunun "başarılı bir şekilde toparlanmasından" sorumlu olduğunu belirtti.

Gantz, "(Halevi) takdire şayan bir şekilde kamusal sorumluluğunu yerine getiriyor." ifadesini kullandı.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı'nın istifasını sunduğu Savunma Bakanı Yisrael Katz ise Halevi'nin orduya hizmetleri ve katkılarından dolayı teşekkür etti.

İSRAİL AŞIRI SAĞI HALEVİ'NİN İSTİFASINI MEMNUNİYETLE KARŞILADI

İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de Halevi'nin 6 Mart'ta istifa edeceğini duyurmasını memnuniyetle karşıladı.

Smotrich, X hesabından yaptığı paylaşımda, Halevi'ye yönelik Gazze saldırıları ve 7 Ekim'deki başarısızlığına ilişkin sorumluluğuna yönelik eleştirilerine rağmen kendisine hizmetleri ve katkıları için minnettarlığını dile getirdi.

Smotrich ayrıca, yeni dönemin "savaşın tam zaferle sona erdirilmesi" için Gazze'ye saldırıların tekrar başlatılmasına yönelik hazırlıklar çerçevesinde üst düzey askeri komuta kademesinin değiştirilmesiyle geçeceğini ifade etti.

Aşırı sağcı Bakan Smotrich daha önce, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi görevde olduğu sürece Tel Aviv yönetiminin "Gazze'de kazanmasının mümkün olmadığını" öne sürmüştü.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesi nedeniyle hükümetten istifa eden eski Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de Halevi'nin istifasını memnuniyetle karşılayan bir diğer siyasetçi oldu.

Yahudi Gücü Partisi lideri Ben-Gvir, yayımladığı video paylaşımında, "Savaşın gidişatından bağımsız olarak Genelkurmay Başkanı'nın istifası bekleniyordu ve bu nedenle Hamas'la yapılan teslimiyet anlaşmasını desteklemem karşılığında kendisinin (Halevi) başlattığı bir hareketten pay alma teklifini reddettim." dedi.

Esir takası ve ateşkese karşı çıktığı için görevinden istifa eden aşırı sağcı Ben-Gvir, Netanyahu'nun kendisine koalisyon hükümetinde kalırsa Halevi'yi görevden alma teklifinde bulunduğunu iddia etmişti.

İSRAİL'DE GENELKURMAY BAŞKANI İLE GAZZE'DEN SORUMLU GÜNEY CEPHESİ KOMUTANI İSTİFALARINI DUYURDU

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, 7 Ekim 2023'te Gazze'den düzenlenen saldırılardaki "feci başarısızlığın sorumluluğunu her gün hissettiğini" belirterek 6 Mart'ta geçerli olacak şekilde görevinden istifa ettiğini bugün duyurdu.

Genelkurmay Balşkanı Halevi, istifa mektubunda Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugaylarının 7 Ekim 2023'te Gazze'den düzenlediği saldırı sırasında "kendi komutasındaki İsrail ordusunun vatandaşları koruma görevini yapamadığını, bu feci başarısızlığın sorumluluğunu ilk günden itibaren her gün hissettiğini" belirtti.

Gazze ve çevresinden sorumlu Güney Cephesi Komutanı Tümgeneral Yaron Finkelman da Gazze çevresinde yaşayan vatandaşları korumakta başarısız olduğunu belirterek, istifasını sunduğunu duyurdu.