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Dünya

Netanyahu'ya sert tepki: Kariyeri uğruna esirlerin canını tehlikeye atıyor

İsrail'deki İşçi Partisi lideri Merav Michaeli, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kendi siyasi kariyerini korumak için Gazze'deki İsrailli esirlerin hayatını tehlikeye attığını söyledi.

AA15 Ocak 2024 Pazartesi 19:06 - Güncelleme:
Netanyahu'ya sert tepki: Kariyeri uğruna esirlerin canını tehlikeye atıyor
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The Times of Israel gazetesinin haberine göre, partisinin haftalık toplantısında konuşan Michaeli, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başında Netanyahu'nun, "amaçlarının Hamas hükümetini düşürmek ve rehineleri eve getirmek olduğu" şeklindeki sözlerini hatırlattı.

Michaeli, "101 gün geçti ve gerçeğin söylenmesi gerekiyor: Netanyahu başarısız oldu. Hedeflerin hiçbirine ulaşılamadı." ifadelerini kullandı.

Esirlerin geri getirilmesi için "çatışmaların sona ermesini de içeren bir anlaşmanın" gerekli olduğunu kaydeden Michaeli, "Çatışmaların sona ermesi Netanyahu iktidarının devamını tehlikeye atıyor. Onun koalisyonu, savaşa devam etmek istiyor ve onlar için rehinelerin geri getirilmesi daha az önemli." diye konuştu.

Michaeli, "Netanyahu'nun kendisini ve hükümetini korumak için rehineleri tehlikeye attığını" ve "İsrail'in güvenliğinden vazgeçtiğini" söyledi.

Michaeli, 13 Aralık'ta X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "(Netanyahu) Onun eylemleri, yalnızca İsrail'in güvenliğini tehlikeye atıyor. İsrail'in güvenliğini ve barışını yalnızca siyasi bir çözüm garanti edebilir ve bu nedenle bu hükümetin derhal gitmesi gerekir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

  • israil seçimleri
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