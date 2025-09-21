İSTANBUL 26°C / 19°C
21 Eylül 2025 Pazar
  • İsrail'de muhalefet Netanyahu hükümetine karşı ''safları sıkılaştırıyor''
İsrail'de muhalefet Netanyahu hükümetine karşı ''safları sıkılaştırıyor''

İsrail'de muhalefet partilerinin liderleri, iktidar koalisyonu karşısında siyasi koordinasyonu güçlendirmek ve gelecek hükümetin ana hatlarını belirlemek amacıyla bir forum kurduklarını açıkladı.

AA21 Eylül 2025 Pazar 07:16 - Güncelleme:
Muhalefet lideri Yair Lapid, İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Lieberman ile diğer muhalefet partisi liderlerinden Gadi Eisenkot ve Yair Golan'ın yaptığı toplantının ardından ortak açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Parti Liderleri Forumu'nun kalıcı bir forum haline getirilmesi ve bir sonraki oturumun Yom Kippur'dan (İbranice'de Kefaret Günü olarak bilinen ve 1 Ekim Çarşamba akşamı başlayıp 2 Ekim Perşembe akşamı sona eren gün) hemen sonra yapılması kararlaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

Forum kapsamında anayasa hazırlama, herkese hizmet ilkesini uygulama ve "İsrail'in Yahudi, demokratik ve siyonist" bir devlet olarak korunması da dahil olmak üzere gelecek hükümetin temel ilkelerini oluşturacak bir kurulun meydana getirileceği kaydedilen açıklamada, eski İsrail Başbakan Naftali Bennett ile Mavi-Beyaz Partisi lideri Benny Gantz'ın da gelecek toplantıya katılmalarının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, forumun kurulmasındaki amacın "bir sonraki siyasi aşamaya hazırlanmak için muhalefetteki safları sıkılaştırmak" olduğu aktarıldı.

