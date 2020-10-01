İsrail'de neler oluyor? Ülke basınında çarpıcı makale: İç savaşa doğru bir adım daha

star.com.tr 01 Ekim 2020 Perşembe 17:35 - Güncelleme: 01 Ekim 2020 Perşembe 17:38

İsrail'de koronavirüs pandemisi nedeniyle alınan tedbirlerin adaletsizliği ile ilgili tepkiler ve Netanyahu'nun kapatmaya çalıştığı soruşturmalar, ülkede kaosa neden oldu.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair, babasını protesto eden öfkeli kalabalıkla dalga geçerek, bu öfkeyi körüklüyor. Protestocuların babasını eğlendirdiğini söyleyen Yair, 'Bu uzaylıları babama gösteriyorum ve bu onu güldürüyor.' dedi.

Sosyal medyada dolaşan bir görüntüde, bir kadının protestoculara bağırarak 'canavar' dediği görülüyor. Netanyahu taraftarları da bu ve benzer paylaşımlarla, protestocularla alay ediyor.

Bugün İsrail'in Haaretz gazetesinde, Ravit Hecht imzasıyla yayımlanan 'İsrail'de protestolar durdurularak, iç savaşa doğu bir adım daha atılıyor' başlıklı bir makalede, 'Yair'in babasının artık eğlenemeyeceği' belirtildi. Makalede, hükümete koronavirüsle mücadele için özel yetkiler veren yasayla, Çarşamba sabahı erken saatlerde geçirilen bir değişiklik sonucunda, bu protestolar artık yasaklandı.

Hecht'e göre toplantı yasağı, virüsün yayılmasını engellemek için mantıklı bir hareket ancak, bu değişikliklerin temel amacı başbakana karşı gösterileri engellemek.

Makalede bu görüş, şu ifadelerle destekleniyor:

Toplanma yasağı, virüsün yayılmasını engellemek için mantıklı bir harekettir. Ancak, hükümetin hamlelerinin mantıklı hiçbir yanı yok. Bir yandan, enfeksiyon riski taşımayan özel araçların konvoylarının protestosuna bile izin verilmiyor, öte yandan çeşitli Hasidik mezhepleri tarafından virüs kısıtlamalarının topluca göz ardı edilmesine izin veriliyor.

Hecht'e göre, heterojen ultra-Ortodoks topluluğunun belirli kesimlerinde yaygın olan bu acımasız kanunsuzluk, her şeyden önce kurallara uymaya çalışan ancak iradeleri dışında bu hastalığın pençesine düşen insanları, topluluk üyelerini feda ediyor.

Hecht, 'Kimi hedef alırsa alsın, İsrail'in böylesi acımasız yasalar raddesine ulaşmış olmasının arkasında, hükümetin başarısızlığı var. Virüsle yaşamayı bir şekilde başaran ülkeler, hükümet ve halk arasındaki güven düzeyi açısından dikkate değerdir.' diyor.

İÇ SAVAŞA DOĞU BİR ADIM DAHA

Hecht İsrail'in, toplumun fiziksel ve zihinsel sağlığını, ekonomik ve toplumsal durumunu etkileyen korkunç bir krizin ortasında olduğunu belirtiyor. Ayrıca, her şekilde iptal ettirilmeye çalışılan bir davayla (Netanyahu hakkındaki soruşturma), bitmeyen bir siyasi kasırganın ortasında olduğunu söylüyor.

Yazısında tüm bu sıkıntıların ortasındaki baskıcı tutumun, ülkeyi hızla bir iç savaşa doğru sürüklediğini ifade eden Hecht, 'Bölünmenin bir tarafında Alin Shahar, diğer tarafta Netanyahu'nun rakipleri var. Knesset'in Çarşamba günü onayladığı mevzuat, bu yangına sadece daha fazla benzin döküyor.' ifadelerini kullandı.

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