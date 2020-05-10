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Dünya

İsrail'de Netanyahu-Gantz hükümeti karşıtı gösteri

İsrail'in Tel Aviv kentinde yüzlerce kişi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın kurduğu koalisyon hükümetini protesto etti.

AA10 Mayıs 2020 Pazar 00:51 - Güncelleme: 10 Mayıs 2020 Pazar 00:51
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Yedioth Ahronoth Gazetesi'nin internet sitesindeki habere göre, "İsrail'de Kalite Yönetimi Hareketi"nin Tel Aviv'deki Rabin Meydanı'nda düzenlediği gösteriye yüzlerce İsrailli katıldı.

"İsrail utanç duyuyor" sloganıyla düzenlenen gösteride Netanyahu-Gantz liderliğindeki koalisyon hükümeti protesto edildi.

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, perşembe günü, Netanyahu'yu resmi olarak hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Netanyahu'nun liderliğindeki Likud ile Mavi-Beyaz İttifakı partileri çarşamba günü yaptıkları ortak açıklamada, yeni hükümetin 13 Mayıs'ta mecliste yemin ederek göreve başlayacağını duyurmuştu.

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