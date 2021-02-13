İsrail'de Netanyahu karşıtı protestolar dinmiyor

AA 13 Şubat 2021 Cumartesi 23:36 - Güncelleme: 13 Şubat 2021 Cumartesi 23:36

Hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecini yönetemediği gerekçesiyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun istifası için düzenlenen gösteriler, 34. haftasında da devam etti.

Ülkenin farklı bölgelerinde düzenlenen Netanyahu karşıtı gösterilerin en önemli adresi Batı Kudüs'teki Başkanlık Rezidansı önü oldu.

İsrail bayraklarının yanı sıra siyah bayrakların taşındığı gösteride, ABD Başkanı Joe Biden'ın Netanyahu'yu henüz telefonla aramamasına atıfta bulunularak, "Hadi Biden, bizim zalimi ara" yazılı pankart dikkati çekti.

Yaklaşık 1500 kişinin katıldığı protestoda, "Bibi (Netanyahu) Evine Git" sloganları atıldı ve göstericilerden bazılarının "suç başbakanı" yazılı tişörtler giydiği görüldü.

Polis, gösterilerin yapıldığı meydana giden yolları trafiğe kapattı.

İsrail'de 8 ayı aşkın süredir Kovid-19 salgınını kötü yönettiği ve hakkındaki yolsuzluk davası gerekçesiyle Netanyahu'nun istifası için gösteriler düzenleniyor.