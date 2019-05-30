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İsrail'de, Netanyahu'nun hükümet kuramaması üzerine 17 Eylül'de yeniden erken seçime gidilmesi kararı alındı

İsrail'de, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yeni koalisyon hükümetini kuramaması üzerine 17 Eylül'de yeniden erken seçime gidilmesi kararı alındı

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