İsrail'de, Netanyahu'nun hükümet kuramaması üzerine 17 Eylül'de yeniden erken seçime gidilmesi kararı alındı
İsrail'de, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yeni koalisyon hükümetini kuramaması üzerine 17 Eylül'de yeniden erken seçime gidilmesi kararı alındı
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