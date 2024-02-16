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Dünya

İsrail'de otobüs durağına silahlı saldırı! 2 ölü, 4 ağır yaralı

İsrail'in güneyindeki Kiryat Malachi kenti yakınlarında bir otobüs durağına düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA16 Şubat 2024 Cuma 15:24 - Güncelleme:
İsrail'de otobüs durağına silahlı saldırı! 2 ölü, 4 ağır yaralı
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İsrail Polis Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Kiryat Malachi kenti yakınındaki Masmiya-Raam kavşağında bir otobüs durağına silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Bir araçla bölgeye gelen saldırganın durakta bekleyenlere ateş açtığı ifade edildi.

Bölgede bulunan silahlı bir sivilin saldırganı etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

İsrail polisinin bölgede başka şüpheli olup olmadığına belirlemek için kapsamlı arama yaptığı ve bomba imha uzmanlarının bölgeyi taradığı aktarıldı.

Öte yandan İsrail'in Kaplan Hastanesi'nden yapılan açıklamada, saldırıdan sonra yaralı halde getirilen 6 kişiden 2'sinin öldüğü belirtildi. Yaralı 4 kişiden ikisinin durumunun ciddi olduğu ve hastanede tedavilerine devam edildiği kaydedildi.

Saldırının gerçekleştirildiği yer, Kiryat Malachi kenti çevresinde askeriyenin yakınlarında yer alıyor.

İsrail ordusundan ise saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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