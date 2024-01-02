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Dünya

İsrail'de ruh sağlığı krizi: Psikiyatristler ülkeyi terk ediyor

İsrail basını, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den sonra İsrail'de ruh sağlığı sisteminin çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ve ağır iş yükü nedeniyle çok sayıda psikiyatristin ülkeden ayrılarak İngiltere'ye gittiğini yazdı.

AA2 Ocak 2024 Salı 04:06 - Güncelleme:
İsrail'de ruh sağlığı krizi: Psikiyatristler ülkeyi terk ediyor
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Haaretz gazetesinin haberine göre, kamu hastanelerinde çalışan onlarca psikiyatrist, yakın zamanda İsrail'den ayrılarak İngiltere'ye göç etti.

Ruh sağlığı sisteminin gerçek bir problemle karşı karşıya kaldığı İsrail'de psikiyatristlerin göç dalgası, ülkede ruh sağlığı desteğine yönelik talebin arttığı bir dönemde geldi.

Psikiyatristlerin göç planları, Gazze'ye saldırıların başlamasından önce, hükümetin yürürlüğe koymak istediği, muhalefetin "darbe" olarak nitelediği tartışmalı yargı reformuna karşı başladı.

Gazze'ye yönelik saldırıların psikiyatristlerin planlarını askıya almasına sebep olmasına rağmen son aylarda kamuda çalışan psikiyatristler İngiltere'de tıp sektöründe çalışmak için gerekli lisans sınavlarına giriyor.

İsmini açıklamak istemeyen ve İsrail'den ayrılan doktorlardan biriyle konuşan kıdemli bir yönetici psikiyatrist, "İngiltere'de daha fazla para kazanmaları şart değil ve önemli ölçüde fazla para da kazanamayacaklar. Ancak onların gitmelerine ağır iş yükünün tetiklediği hayal kırıklığı, mevcut durumun iyiye gitmeyeceği ve iş yükünün daha da artacağı duygusu neden oluyor." dedi.

Yönetici, İngiltere'deki ruh sağlığı sisteminin daha düzenli, iş yükünün ve çalışma saatlerinin daha az olduğunu söyledi.

Mevcut göç dalgasından önce de ciddi bir psikiyatrist eksikliği yaşayan İsrail'de bu durum daha da kötüleşti.

İsrail Sağlık Bakanlığının geçen yıl yayınladığı tıbbi işgücü raporuna göre, İsrail'de kişi başına düşen psikiyatrist sayısı son 10 yılda yüzde 19 azalma gösterdi.

Resmi veriler, İsrail'de kamuda her 11 bin 705 kişiye bir psikiyatristin düştüğüne işaret ediyor.

"GAZZE ŞERİDİ'NDE SAVAŞANLARIN KAÇININ SAVAŞ SONRASI TRAVMA YAŞAYACAĞI HENÜZ BİLİNMİYOR"

Ruh Sağlığı Merkezleri Yöneticileri Forumu Başkanı Dr. Shmuel Hirschman, sistemde 400 psikiyatrist açığının bulunduğunu ve mevcut çalışanların emeklilik yaşına yaklaştığı veya bu yaşı aştığı için bu sayının 5 yılda iki katına çıkabileceğini söyledi.

Ruh Sağlığı Merkezleri Yöneticileri Forumu, Kamu Denetçisi Matanyahu Engelman'a geçen hafta "ruh sağlığı sisteminin içinde olduğu zor durumdan dolayı çaresizlik içinde seslendiği" bir mektup gönderdi.

Mektupta, Gazze'ye işaret edilerek, "7 Ekim olayları, İsrail'de, eğitimli bir uzman tarafından tedavi görmesi gereken yaklaşık 300 bin psikiyatri hastasının daha varlığına neden oldu." ifadesi kullanıldı.

Ruh sağlığı hizmetlerine talebin artış gösterdiği belirtilen mektupta, "Gazze Şeridi'nde savaşanların kaçının savaş sonrası travma yaşayacağı henüz bilinmiyor. Yüksek düzeyde zihinsel sağlık sorunlarına, intiharlara ve insanlık dışı koşullarda acil hastaneye yatışlara tanık oluyoruz." ifadelerine yer verildi.

  • ruh sağlığı
  • İngiltereye gidiş
  • İsrail basını

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