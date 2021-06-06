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Dünya

İsrail'de salgının başından bu yana ilk kez ülke içinde yeni Kovid-19 vakasına rastlanmadı

İsrail'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görülmeye başlandığı günden bu yana ilk kez ülke içinde günlük yeni vakaya rastlanmadığı bildirildi.

AA06 Haziran 2021 Pazar 16:18 - Güncelleme: 06 Haziran 2021 Pazar 16:19
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Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan testlerden sadece 4'ünün pozitif çıktığı belirtildi.

Testleri pozitif çıkan bu 4 kişinin yurt dışından geldiklerine işaret edilen açıklamada, salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana ilk kez ülke içinde yeni vakaya rastlanmadığı ifade edildi.

Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail, nüfusuna oranla dünyada en fazla Kovid-19 aşısı yapılan ülke konumunda bulunuyor.

Aşılama sayesinde salgını kontrol altına almayı başaran ve şubat ayından bu yana Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmeye başlandığı İsrail'de, 19 Nisan'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı.

- AKTİF VAKA SAYISI 216'YA DÜŞTÜ

İsrail'de bugüne kadar 5 milyon 455 bin kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 5 milyon 137 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Ocak 2021'de 84 bini aşan aktif vaka sayısı aşılama sayesinde 216'a düşerken, geçen hafta günlük vaka sayısı da çoğunluğu yurt dışından dönen kişiler olmak üzere 20'nin altına inmişti.

Ülkede ayrıca durumu ağır olan sadece 37 Kovid-19 hastası bulunuyor.

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