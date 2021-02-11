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Dünya

İsrail'de silah satışı krizi! Asya ülkesine füze satmışlar

İsrail yasa dışı füze satışı iddiaları ile çalkalanıyor. İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak), yasalara aykırı olarak füze ürettiği ve bir Asya ülkesine sattığı şüphesiyle 20'den fazla İsrailliyi soruşturduğunu duyurdu.

AA11 Şubat 2021 Perşembe 17:36 - Güncelleme: 11 Şubat 2021 Perşembe 17:38
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Şin Bet, İsrail polisiyle yaptığı ortak yazılı açıklamada, Asya ülkesinin hangisi olduğuna ilişkin bir bilgi paylaşmazken bu ülke adının medyada yayınlanmasının yasak olduğuna vurgu yaptı.

Açıklamada, son aylarda, aralarında güvenlik sektöründen emekli kişilerin de bulunduğu 20'den fazla İsrailli şüphelinin, devlet güvenliğine karşı suç işledikleri, Güvenlik İhracat Kontrol Yasası'nı ihlal ettikleri ve kara para akladıkları gerekçesiyle soruşturulduğu belirtildi.

Söz konusu açıklamada, "Soruşturma sonucunda, şüphelilerin yasa dışı bir şekilde füze geliştirdiği, ürettiği, test ettiği ve bu füzeleri kanunlara ayrı bir şekilde Asya'daki bir ülkeye bu füzeleri sattığı ortaya çıkarıldı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin yüksek meblağlar karşılığında söz konusu Asya ülkesindeki kurumlardan çalışma talimatı aldıkları tespit edildi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, yürütülen soruşturmayla yabancı çevrelerin İsraillilere karşı çalışma yöntemlerine, anlaşmaların gizlenmesinde kullanılan tekniklere ve mali bedellerin nasıl transfer edildiğine dair önemli bilgiler elde edildiği belirtildi.

Şin Bet'ten yapılan açıklamada, İsrailliler tarafından işlenen bu tarz suçların ve gerçekleştirilen yasa dışı faaliyetlerin ulusal güvenliğe zarar vereceği hatırlatıldı.

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