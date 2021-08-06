AA 6 Ağustos 2021 Cuma 11:36 - Güncelleme: 6 Ağustos 2021 Cuma 14:58

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde yer alan Ein Kiniyye köyü ve yerleşim bölgesi Snir'de sirenlerin çaldığı belirtildi.

Açıklamada, bölgeye kaç roketin atıldığı ve can veya mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Öte yandan İsrail'in Kanal 13 televizyonunda yer alan haberde, Lübnan'dan İsrail tarafına en az 10 roketin atıldığı ve Golan Tepeleri'nde sirenlerin çaldığı aktarıldı.

Lübnan'dan 4 Ağustos'ta İsrail tarafına 3 roket atılmıştı.

İsrail ordusu, atılan roketlere karşılık topçu atışları ve hava bombardımanıyla Lübnan'daki bazı bölgeleri vurmuştu.



HİZBULLAH, İSRAİL'E FÜZE SALDIRISI DÜZENLEDİĞİNİ DUYURDU

Lübnan Hizbullahı, İsrail ordusunun önceki gün Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılara karşılık olarak İsrail'e füze saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in önceki gece Lübnan'ın güneyindeki El-Curmuk ve Eş-Şevakir bölgelerine düzenlediği hava saldırılarına karşılık Hizbullah'a bağlı "Şehit Ali Kamil Muhsin" ve Şehit Kasım Tahhan" gruplarının işgal altındaki Şeba Çiftliklerine 122 milimetrelik füzelerle saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

İsrail'in Kanal 13 televizyonu, Lübnan'dan İsrail tarafına en az 10 roket atıldığını ve işgal altındaki Golan Tepeleri'nde sirenlerin çaldığını aktarmıştı.

İSRAİL ORDUSU, LÜBNAN TARAFINA TOPÇU ATEŞİ BAŞLATTI

İsrail ordusu, ülkeye atılan 10 rokete karşılık olarak Lübnan'daki bazı hedefleri topçu atışıyla vurmaya başladığını bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'dan İsrail tarafına 10'dan fazla roket atıldığı, atılan roketlerin büyük kısmının hava savunma sistemi tarafından imha edildiği, diğerlerinin ise açık alanlara düştüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Lübnan sınırına yakın bölgelerde yaşayan sivillerin günlük rutinlerine devam ettiği ifade edildi.

Lübnan'da roket atışlarının yapıldığı bölgelerin topçu ateşiyle vurulduğu kaydedildi.

BM GEÇİCİ GÖREV GÜCÜNDEN "LÜBNAN-İSRAİL SINIRINDAKİ DURUM ÇOK TEHLİKELİ" UYARISI

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL), füze ve top atışlarıyla gerginliğin arttığı Lübnan-İsrail sınırındaki durumu "çok tehlikeli" olarak nitelendirdi.

UNIFIL, Hizbullah'ın İsrail'e yönelik füze saldırıları ve İsrail ordusunun buna topçu ateşiyle karşılık vermesine dair Twitter hesabından kısa bir açıklamayla uyarıda bulundu.

Açıklamada, "UNIFIL, Lübnan'dan füzelerin fırlatıldığı ve İsrail'in buna top atışlarıyla karşılık verdiğini gözlemledi. Durum çok tehlikeli. Tüm tarafları ateşkese teşvik ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

LÜBNAN'IN GÜNEYİNDE İSRAİL BOMBARDIMANI NEDENİYLE YANGIN ÇIKTI

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği top atışları sonrası bölgede yangın çıktığı bildirildi.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyinden işgal altındaki Şeba Çiftliklerine doğru fırlatılan füzelerin ardından İsrail ordusunun farklı bölgelere 40'tan fazla top atışı gerçekleştirdiği belirtildi.

İsrail'in söz konusu topçu ateşinin yangınlara yol açtığına işaret edilen açıklamada, İsrail'e yönelik eylem yapan 4 kişinin, üzerinde füze platformu bulunan araçla birlikte askeri birlikler tarafından gözaltına alındığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca ordu birliklerinin, bölgede sükuneti yeniden sağlamak ve güvenlik tedbirlerini almak üzere Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) ile koordineli olarak bölgede yayıldığı aktarıldı.

- İSRAİL-LÜBNAN SINIRINDAKİ GERGİNLİK

İsrail ordusu, 4 Ağustos'ta Lübnan'dan ülkenin kuzeyine 3 roket atıldığını, bunlardan ikisinin İsrail'de açık alanlara, diğerinin ise Lübnan topraklarına düştüğünü açıklamıştı.

Buna karşılık Lübnan tarafına top atışları gerçekleştiren İsrail ordusu, gece saatlerinde de Lübnan'ın güneyindeki kırsal alanlara hava saldırıları düzenlemişti.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL), Lübnan'dan İsrail'e düzenlenen roket atışı ve Tel Aviv'in buna karşılık vermesi üzerine gerginliğin arttığı Lübnan-İsrail sınırında "tansiyonun düşürülmesi" çağrısında bulunmuştu.

Lübnan ordusu ülkenin kuzeyinden gerçekleştirilen roket atışlarından sonra İsrail'in 92 topçu atışıyla Lübnan'ın güneyindeki 6 bölgeyi hedef aldığını açıklamış ve söz konusu roketlerin kaynağıyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, ülkesinin güneyine düzenlediği saldırılar nedeniyle İsrail'i acil olarak BM Güvenlik Konseyine şikayet etme talimatı vermişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn da ülkesinin güneyinde 2006 yılından bu yana bir ilk olan İsrail'in bu hava saldırılarının bölgedeki tansiyonu yükseltme amacı taşıdığını belirtmişti.