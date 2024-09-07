İsrail'de sokaklar kaynıyor! On binlerce kişi esir takası için gösteri düzenledi

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 337. gününde sürüyor.

GÖSTERİLER SÜRÜYOR

Başta Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa olmak üzere pek çok kentte on binlerce İsrailli, esir takası anlaşması yapılması için sokağa indi. Göstericiler, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinden bir an evvel Gazze'deki Filistinli gruplarla esir takası anlaşması yapmasını isteyen sloganlar attı ve dövizler taşıdı.

Tel Aviv ve Hayfa'da göstericiler bazı ana yolları trafiğe kapattı. İsrail Kanal 12 Televizyonu, bugün düzenlenen gösterilerin 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen en büyük gösterilerden biri olduğu bilgisini geçti.

SOYKIRIMCI İSRAİL KANA DOYMUYOR

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde son 48 saat içinde Filistinlilerden 61 kişiyi şehit ettiği, 162 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 337 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde son 48 saatte gerçekleştirdiği 4 katliamda 61 kişinin şehit olduğu, 162 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısının 40 bin 939'a, yaralı sayısının da 94 bin 616'ya yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail'in, Lübnan'ın güneyinde Sivil Savunma Teşkilatı ekiplerini hedef alan 2 ayrı saldırısında 3 ilk yardım görevlisinin öldüğü, 4'ünün yaralandığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda Hakkı Özel Raportörü Michael Fakhri, İsrail'i, 12. ayına giren Gazze Şeridi'ndeki savaşta, Filistinlilere karşı "açlık kampanyası" yürütmekle suçladı.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana bölgedeki 200 okulun kapatıldığını ve yerinden edilmiş Filistinlilere sığınak olarak kullanıldığını belirtti.

İsrail Gazze Şeridi'nde binlerce sivili katlederken, Lübnan'ın güneyine de saldırılarını sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in ülkenin güneyindeki Froun köyüne düzenlediği saldırıda 3 acil müdahale personeli hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 personel de yaralandı. Açıklamada, personelin son saldırılar sonucunda çıkan yangını söndürmeye çalışırken öldürüldüğü aktarıldı.

CIA Başkanı William Burns, Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakerelerinde son duruma ilişkin yaptığı açıklamada, "Ateşkes için hem İsrail'in hem de Hamas'ın bazı zor seçimler yapması ve bazı siyasi tavizler vermesi gerekiyor" dedi.

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanelerindeki Filistinli esir ve mahkumlara uygulanan işkencenin sistematik ve yerleşik bir politika olduğunu belirtti.

İsrail'in, Gazze kentinin kuzeyinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı Amr bin As Okulu'nu hedef alan bombardımanında ilk belirlemelere göre 4 Filistinli öldü, 20 Filistinli yaralandı.

İsrailli sivil gaspçıların, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El-Halil kentine bağlı Terkumiya beldesinde tarım arazilerinde Filistinlilere ait onlarca yapıya ve eve büyük zarar verdiği belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri saldırılarını sürdürüp yardım girişini engelleyerek büyük bir "insani felakete" neden olduğu Gazze Şeridi'nde bir çocuk daha açlıktan öldü.

Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin ailesi, ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a bağımsız soruşturma yürütülmesi çağrısında bulundu.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde son 48 saat içinde Filistinlilerden 61 kişiyi şehit ettiği, 162 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında iki beldeye düzenlediği baskında 2 Filistinliyi yaraladığı bildirildi.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ve İngiltere Dış İstihbarat Servisi (MI6) Başkanı Richard Moore, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması yapılması için çalışmalara devam ettiklerini açıkladı.

İsrail'in 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'da öldürdüğü Ayşenur Ezgi Eygi'nin gönüllü olarak görev aldığı sivil toplum kuruluşu Uluslararası Dayanışma Hareketinin (ISM) kurucularından Neta Golan, İsrail'in Filistinlileri yalnızlaştırmak için aktivistleri hedef aldığını söyledi.

Birleşmiş Milletler'in Filistin Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'nin merkezi ve güneyinde yapılan çocuk felci kapsamında aşılama kampanyasında 5 Eylül itibarıyla yaklaşık 355 bin çocuğun aşılandığını duyurdu.

İsrail savaş uçaklarının sabah saatlerinde Gazze kentinin kuzey ve orta kesimlerinde çeşitli bölgelere düzenlediği saldırılarda biri çocuk 5 kişi şehit oldu, en az 10 Filistinli yaralandı.

03:42 İsrail ordusunun cuma sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde düzenlediği saldırılarda 37 Filistinlinin şehit olduğu bildirildi.

İsrail'in Haaretz gazetesi, İsrail'in kuzeyinde yer alan Megiddo Hapishanesi'ndeki güvenlik görevlilerinin, köpeklerle Filistinli esir ve mahkumlara kötü muamele yaptığını gösteren sızdırılmış görüntüleri yayınladı.

00:56 Ürdün, işgal altındaki Batı Şeria'da aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesini kınadı.

00:40 Gazze Şeridi'nde Hamas'ın elindeki İsrailli esir, ölmeden önceki videosunda İsrail saldırılarının kendisini ve diğer esirleri hedef aldığını belirtti.

00:19 Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda yıktığı yerleri yeniden imar etmeye başladıklarını belirtti.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715'i çocuk, 11 bin 308'i kadın olmak üzere 40 bin 878 Filistinli şehit oldu, 94 bin 454 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce şehit olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 339'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 705 askerinin öldüğünü, 4 bin 401 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 692 Filistinli hayatını kaybetti.