İsrail'de tartışmalı yasa kabul edildi: Yargıda dini yetki genişledi

Yerel basına göre, Hahamlık mahkemelerinin yetkilerini genişleten tartışmalı yasa tasarısı İsrail Meclisi'nde yapılan son oylamada 41 hayır oyuna karşı 65 evetle kabul edildi.

Muhalefetin saatler süren uzatma girişimlerine rağmen kabul edilen tasarı, Ultra Ortodoks Şas ile Birleşik Tevrat Yahudiliği bünyesindeki Degel HaTorah partileri tarafından hazırlandı.

Kabul edilen yasa ile "Hahamlık mahkemeleri" artık yalnızca evlilik, boşanma ve dini konularda değil, tarafların karşılıklı rızası olması koşuluyla hukuki anlaşmazlıklara da bakma yetkisine sahip oldu.

Ayrıca iş hukuku davalarında başvurunun çalışan tarafından yapılması durumunda "Hahamlık mahkemeleri" davayı görebilecek.

- ESKİ BAŞBAKAN'DAN "AŞIRLIKÇI YASAYI" YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA SÖZÜ

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, "Hahamlık Mahkemelerinin" yetkilerini genişleten yasa tasarının kabul edilmesinin ardından hükümete sert tepki gösterdi.

Bennett, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, seçimlerden sonra iktidara gelmesi halinde, liderliğinde kurulacak yeni hükümette söz konusu yasayı "devlet içinde devlet diye bir şey olmayacak" ifadeleriyle yürürlükten kaldıracağını duyurdu.

Bennett, İsrail vatandaşlarına hitaben "Siz sığınaklarda beklerken, hükümet dün gece hem savaş zamanlarında insanları birbirinden ayıran hem de bireysel hakları ciddi şekilde ihlal eden bir yasa çıkardı." ifadelerini kullandı.

Yakında "tüm bu aşırılıkçı yasaları" yürürlükten kaldıracaklarını dile getiren Bennett, "İsrail'i Yahudi, demokratik, liberal ve bütünlük içinde bir devlet olarak güçlendireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "İSRAİL, DİN DEVLETİNE DÖNÜŞTÜ" TEPKİSİ

İsrail'de ana muhalefet partisi Gelecek Var'ın lideri Yair Lapid de parti grup toplantısında, onaylanan tartışmalı tasarı nedeniyle aşırı sağcı hükümete sert sözlerle yüklendi.

İsrail'in Yahudi dini yasalarıyla (Halakha) yönetilen bir devlete dönüştürüldüğünü söyleyen Lapid, "Bugün statüko öldü. Din ve devlet konularında artık statüko (düzen) yok. Bugün sona erdi. Hahamlar mahkemelerin yetkilerini devraldığında buna "Halakha devleti" denir." ifadeleriyle hükümete tepki gösterdi.

Lapid, ayrıca Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud milletvekillerini, ultra-Ortodokslara her konuda boyun eğmekle suçladı.

Yasa tasarısını sunan isimlerden Degel HaTorah Partisi lideri Moşe Gafni ise Lapid'e cevaben, "Özellikle savaş zamanında, 'Kutsal Olan'dan kurtuluş beklerken, iki kişinin tarafların rızasıyla parasal anlaşmazlıkları Tevrat yasalarına göre çözmek istemesinde ne sakınca var? Buradaki statüko vardı ve var olmaya devam ediyor!" ifadesini kullandı.