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Dünya

İsrail'de ''Türkiye'' korkusu! ABD'ye başvurdular

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin ABD'den Türkiye'nin Suriye'de üs kurmasını engellemesini istediğini yazdı.

AA4 Mart 2025 Salı 07:54 - Güncelleme:
İsrail'de ''Türkiye'' korkusu! ABD'ye başvurdular
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İsrail basını, Türkiye'nin Suriye'de 3 askeri üs kuracağını öne sürerek, Tel Aviv yönetiminin bu üslerin kurulmasının engellenmesi için ABD'ye başvurduğunu yazdı.

Israel Hayom gazetesinin haberinde, İsrail'in ABD'den Türkiye'nin Suriye'deki etkinliğine karşı güvenceler istediği iddia edildi.

Haberde, Türkiye'nin Suriye'de 3 askeri üs kurmayı planladığı iddia edildi.

Türkiye'nin Suriye'de askeri üs kurmaması ve İsrail karşıtı politika üretmemesi için Tel Aviv yönetiminin, ABD'den güven verici mesajlar iletilmesi talebinde bulunduğu ileri sürüldü.

Baas rejiminin devrilmesinin ardından İsrail'in, "Türk ordusunun Suriye'de doğrudan varlık göstereceği zamana hazırlandığı"na ilişkin iddialarının yer aldığı haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine de yer verildi.

Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Suriye'deki etnik ve dini aidiyetleri kışkırtarak bu ülkenin istikrarsızlığından medet umanlar, hedeflerine ulaşamayacaklarını bilmelidir." ifadeleri hatırlatıldı.

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