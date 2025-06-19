İSTANBUL 29°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Haziran 2025 Perşembe / 23 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,5674
  • EURO
    45,5231
  • ALTIN
    4283.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail'de vurulan hastaneyle ilgili gerçek ortaya çıktı
Dünya

İsrail'de vurulan hastaneyle ilgili gerçek ortaya çıktı

İran'ın İsrail'e yönelik balistik füze saldırısında 65 kişi yaralanırken, Tel Aviv Tahran'ın 'hastane vurduğu' iddiasını ortaya attı. Ancak saldırının hedefinin İsrail ordusuna ait bir komuta ve istihbarat karargahı ile bir askeri istihbarat kampı olduğu aktarıldı. Hastanenin yalnızca patlama dalgasına maruz kaldığı ifade edildi.

AA19 Haziran 2025 Perşembe 11:16 - Güncelleme:
İsrail'de vurulan hastaneyle ilgili gerçek ortaya çıktı
ABONE OL

İran basını, İsrail'e yönelik misilleme saldırılarının on dördüncü dalgasında asıl hedefin, hastane yanındaki İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) komuta ve istihbarat (IDF C4i) karargahı ve Gav-Yam Teknoloji Parkı'ndaki bir ordu istihbarat kampı olduğunu bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusuna yakın yarı resmi Tenim Haber Ajansında yayımlanan habere göre, İran'ın bu sabahki misilleme saldırısında İsrail ordusunun komuta ve istihbarat karargahı hedef alındı.

İsrail medyasında söz konusu yerin "hastane" olarak gösterilmeye çalışıldığı savunulan haberde, hedef alınan yerin hastane yanındaki İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) komuta ve istihbarat (IDF C4i) karargahı ve Gav-Yam Teknoloji Parkı'ndaki bir ordu istihbarat kampı olduğu kaydedildi.

Haberde, vurulan yapılarda İsrail ordusuna ait binlerce askeri güç, dijital komuta sistemleri, siber operasyon sistemleri olduğu iddia edildi.

İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil can kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta bıçaklı yumruklu kavga kameralarda! Tartıştığı şahsın ayağını arabanın kapısına sıkıştırarak kırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.