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Dünya

İsrail'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm

İsrail'de 88 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybetmesiyle birlikte ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölüm kaydedildi.

AA20 Mart 2020 Cuma 23:45 - Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 23:45
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İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan kimliği belirtilmeyen 88 yaşındaki bir erkek hastanın hayatını kaybettiği duyuruldu.

Açıklamada, bir hafta önce Kovid-19 teşhisiyle Batı Kudüs'teki bir hastanede tedavi altına alınan hastanın, bu akşam saatlerinde durumunun kötüleşmesinin arından yaşamını yitirdiği ifade edildi.

İsrail'de Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm kaydedilmiş oldu.

Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, ülkede Kovid-19 teşhisi konulan vaka sayısının 705 olduğu ve bunlardan 14'ünün durumunun ağır şekilde seyrettiği ifade edilmişti.

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