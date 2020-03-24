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Dünya

İsrail'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1930'a yükseldi

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısının 1930'a ulaştığını duyurdu.

AA24 Mart 2020 Salı 23:26 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 23:26
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'de 274 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Böylece toplam vaka sayısının 1930'a çıktığı kaydedilen açıklamada, hastalardan 34'ünün durumunun ağır olduğu, 53 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Ülkede, 2'si bugün olmak üzere 3 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.

İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, kapalı ve açık alanlarda 10 kişiden fazla katılımcının bulunduğu toplantı ve etkinlikler yasaklanmıştı.

Ülkede ayrıca market, eczane, benzin istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin 15 Mart'tan itibaren kapatılmasına karar verilmişti.

Tel Aviv yönetimi, virüs nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine de yasak getirmişti.

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