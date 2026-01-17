İsrail'de “zayıflıyoruz” telaşı! Trump'ın Türkiye tercihi panikletti

Beyaz Saray, Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasının önemli bir parçası olarak kurulan "Barış Kurulu" üyeleri ile geçiş sürecini yönetecek olan "Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi" başkanını açıkladı. Komiteye Filistin Yönetimi'nin eski Planlama Bakan Yardımcısı Dr. Ali Şaat'ın başkanlık edeceği duyuruldu. Açıklamada, Gazze'de yönetişim ve hizmetler alanındaki tüm faaliyetleri kapsamlı şekilde desteklemek üzere "Gazze Yürütme Kurulu" adıyla yeni bir kurul oluşturulduğu ifade edildi. Kurulda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil edeceği bildirildi.

TÜRKİYE'NİN DAHİL EDİLMESİ TEL AVİV'İ RAHATSIZ ETTİ

Türkiye'nin söz konusu kurulda merkez ülkeler arasında yer alamsı İsrail basınında gündem oldu. Times of Israel, konuyu yakın takibe aldı.

Tel Aviv basını, Türkiye ve Katar'dan üst düzey isimlerin sürece dahil edilmesini Kudüs yönetimini rahatsız eden başlıca unsurlardan biri olarak gösterdi. İsrail basını Gazze'ye yönelik saldırılar konusunda İsrail'e sert eleştiriler yönelten Ankara ve Doha'nın müzakere sürecinde yer almasının Tel Aviv'de ciddi rahatsızlık yarattığını yazdı.

"ZAYIFLIYORUZ" PANİĞİ

Haberde, Trump'ın Türkiye ve Katar'ı sürece dahil etmesinin Gazze konusunda İsrail odaklı yaklaşımı görece zayıflattığı belirtildi. Buna karşılık, Ankara ve Doha'nın Hamas'ı ateşkese ikna etme konusunda sahip olduğu etkinin Trump tarafından "yararlı" bir unsur olarak değerlendirildiği ifade edildi.

