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İsrail’deki Arap partiler, Netanyahu’ya karşı birleşiyor

İsrail’de faaliyet gösteren Arap siyasi partiler, eylül ayında gerçekleştirilecek olan milletvekili seçimi için güçlerini birleştirme kararı aldı. Netanyahu hükümetini devirmeyi amaçlayan yeni ittifak, Filistinli vatandaşların seçime katılım oranlarını da yükseltmeyi hedefliyor.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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İsrail’de eylül ayında gerçekleştirilecek olan milletvekili seçimleri, Knesset olarak adlandırılan İsrail Parlamentosu’nda büyük bir değişiklikle sonuçlanabilir. İsrail’de faaliyet gösteren üç Arap siyasi partisi, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun partisi Likud’a karşı güçlerini birleştirme kararı aldı.
 
Demokratik Görüş ve Eşitlik Partisi (Hadaş), Ta’al ve Birleşik Arap Listesi (Raam) partilerinin ittifak yapma kararı aldıkları, Balad partisinin ise ittifaka katılıp katılmama noktasında karar aşamasında olduğu bildirildi.
 
RT’de yer alan habere göre, 2015 yılında oluşturdukları koalisyon ile belirledikleri ortak listeyi canlandırmayı planlayan Arap siyasi ittifakının amacıyla ilgili konuşan Hadaş Partisi lideri Ayman Odeh, “İttifakımızdaki partiler, Netanyahu’nun hükûmetini alaşağı edebilir. Yalnızca güçlü bir ortak liste, sağcı hükûmeti yıkabilir.” diye konuştu.
 
Filistinli vatandaşlara sandığa gitme noktasında çağrıda bulunan Odeh, “(Filistinli vatandaşların) 2015 yılındaki yüzde 50’lik katılım oranının, bu seçimde yüzde 70’lere çıktığını görmeyi ümit ediyoruz.” sözlerini kullandı.
 
2015 yılındaki milletvekili seçiminde ortak liste hazırlayan ittifak, Knesset’te 13 koltuk kazanarak parlamentonun üçüncü en büyük siyasi grubu olmuştu.
 

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