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Dünya

İsrail'deki hahamlar Kovid-19 salgınına karşı halkı oruç tutmaya çağırdı

İsrail'in önde gelen hahamları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sona ermesi için halkı bir günlüğüne oruç tutmaya çağırdı.

AA23 Mart 2020 Pazartesi 23:27 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 23:27
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Hahamların konuya dair yayımladıkları ortak bildiride Kovid-19 nedeniyle tüm dünyanın olduğu gibi İsrail'in de zor günlerden geçtiği belirtildi.

Bildiride, Kovid-19 salgınının durması için halka yarın oruç tutmaları çağrısı yapıldı.

Sağlık sorunları nedeniyle oruç tutamayanlardan ise Tevrat ve Yahudilikle alakalı duaları içermeyen konuşmalardan kaçınmaları istendi.

TÜM SİNAGOGLARDA DUA EDİLMESİ İSTENDİ

Bildiride ayrıca, yarın öğleden sonra İsrail'deki tüm sinagoglarda dua edilmesi de talep edildi.

İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 1442'ye yükselirken, Batı Kudüs'te 20 Mart'ta 88 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı ilk ölüm kaydedilmişti.

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