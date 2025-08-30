İSTANBUL 29°C / 21°C
Dünya

İsrail'deki patlamada 4 kişi yaralandı

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bir araçta meydana gelen patlama nedeniyle 4 kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail basınına konuşan polis yetkilileri, söz konusu olayın suç örgütleri arasındaki bir hesaplaşma olduğu ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.

30 Ağustos 2025 Cumartesi 16:21
İsrail'deki patlamada 4 kişi yaralandı
Tel Aviv'de bir araçta meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, Tel Aviv'e bağlı Yafa bölgesinde araçta meydana gelen patlama nedeniyle yaralanan 4 kişiye acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı ekipleri tarafından tıbbi müdahalede bulunulduğu belirtildi.

Polis, patlamanın güvenlik olayı olmadığını ancak adi suç kapsamında soruşturulduğu bilgisini paylaşırken patlamaya ilişkin şu ana kadar bir kişinin gözaltına alındığını belirtti.

İsrail basınına konuşan polis yetkilileri ise söz konusu olayın suç örgütleri arasındaki bir hesaplaşma olduğu ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.

